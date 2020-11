—

Chubut (EP), 10 de Noviembre 2020.El gobernador expresó que “hoy la tecnología ofrece alternativas muy eficientes para desarrollar otro tipo de minería”. Y resaltó: “Estamos planificando la provincia y el país a 50 años. La mesa nacional para el Plan Estratégico del Desarrollo Minero es el punto de partida para el acuerdo y el consenso con todos los sectores”.

El gobernador Mariano Arcioni volvió a referirse a la minería en Chubut este lunes vía Twitter, donde resaltó: “Argentina y la provincia de Chubut necesitan hoy más que nunca ampliar su matriz productiva, crecer y exportar”. Opinó que “debemos construir desde las diferencias, sin perder de vista que Chubut debe dar la discusión sobre su matriz productiva. El acuerdo y el consenso con todos los sectores permite un debate plural y maduro donde todos son escuchados”, dijo.

“La manifestación pacífica es una forma de expresarse. La violencia, intimidación, escraches y agresiones no son el camino. Repudio esta forma de expresión antidemócratica”, manifestó el gobernador tras la protesta antiminera del viernes en Trelew.

“Ya me he expresado. La cordillera no se toca -remarcó-. El Río Chubut no se toca. Hoy la tecnología ofrece alternativas muy eficientes para desarrollar otro tipo de minería”, detalló.

Según el mandatario provincial, “las transformaciones profundas conllevan temores e incertidumbre. Rescato la apertura del diálogo y el acuerdo multisectorial para permitirnos esta discusión con sustento académico y científico, en pos del crecimiento y el futuro de nuestra provincia y el país”.

El jueves pasado, el gobernador habló de “oportunidad histórica” al referirse al futuro de Chubut con el desarrollo minero en la Meseta. Lo planteó en la presentación del Plan Estratégico Minero Argentino, con la participación del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas; del secretario de Minería, Alberto Hensel; y gobernadores de otras provincias.

