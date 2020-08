SHARE ON:

—

Catamarca (EP), 22 de Agosto 2020. El Nuevo Proyecto Agua Rica, la futura mina que se perfila como la mayor inversión de los próximos años en Catamarca, se planifica, por estos meses, como una integración del yacimiento minero (con mayor presencia de cobre, oro, plata y molibdeno), llamado Agua Rica, con la infraestructura que usó el yacimiento Bajo de la Alumbrera para tratar el mineral, por lo cual se disminuiría notablemente la huella ambiental en la zona. Al menos, así lo afirman los técnicos que se encuentran trabajando en saber si esta integración es viable o no.

De acuerdo a lo que explicaron miembros del equipo técnico del proyecto en charlas públicas virtuales, de ser viable la integración, en este nuevo proyecto se propondría que mineral se extraiga del yacimiento Agua Rica y, mediante una cinta transportadora, se envíe a la planta ubicada en Alumbrera, donde se procesaría. Esta planta se encuentra actualmente sin uso y con tareas de mantenimiento, ya que la su operación principal terminó hace unos meses atrás.

Como aseguraron los profesionales, con este nuevo diseño, la huella ambiental se disminuiría en un alto porcentaje. Esto se explica porque toda la planta de Alumbrera se podrá utilizar nuevamente, por lo que no será necesario construir un nuevo complejo industrial. Así, no será necesario un nuevo tendido eléctrico, nuevas perforaciones de agua, un nuevo dique de colas, otro mineraloducto etc. Recordemos que el anterior proyecto Agua Rica, suponía una operación independiente con infraestructura totalmente separada de Alumbrera.

Amparo judicial

En el año 2009, se aprobó el informe de impacto ambiental de explotación de Agua Rica. Este informe se hizo en base a que Agua Rica sería un proyecto de mina independiente, con su propia planta de procesos, dique de colas, escombreras, campamento, flota minera, mineraloducto y batería de pozos de agua y todos los componentes necesarios para un establecimiento industrial minero.

Sin embargo, este informe de impacto ambiental fue cuestionado, y algunos vecinos de Andalgalá presentaron un recurso de amparo para evitar el avance del proyecto. Luego de varias idas y vueltas en la justicia, la Corte Suprema ordenó a la empresa confeccionar un nuevo Informe de Impacto Ambiental. De manera paralela, la provincia de Catamarca, por medio de la Secretaría de Minería, decidió dar de baja la Declaración de Impacto Ambiental (el permiso) para la el avance de Agua Rica y reformular los componentes de la mina.

Mientras la cuestión se resolvía en la justicia, la vida productiva de Bajo de la Alumbrera llegó a su fin. Por ende, todas las instalaciones de esta mina quedaron sin uso. Así las cosas, el área minera ya impactada, debería ser cerrada.

Como comentaron desde el sector minero, ante este escenario, las empresas Yamana Gold, Newmont Goldcorp, Glencore e YMAD se plantearon la posibilidad de procesar el mineral y beneficiarlo metalúrgicamente en la planta de Alumbrera, utilizando las instalaciones, línea de energía, depósitos de colas y toda la infraestructura ya existente. De esta manera, el impacto ambiental del Nuevo Proyecto Agua Rica quedaría reducido en un gran porcentaje, y el complejo industrial de Alumbrera volvería a la vida productiva.

Por eso legalmente se afirma que el proyecto cuestionado por el amparo judicial, para una producción independiente, en base al informe de impacto ambiental de 2009 revocado, no existe más, y se decidió avanzar en evaluar la posibilidad de integrar Agua Rica y Alumbrera, trabajo que se encuentra en etapa de pre factibilidad técnica. Estos estudios se realizan con la premisa de escuchar los aportes de la comunidad para lograr que el Nuevo Proyecto Agua Rica sea una co-creación, con activa participación de los diferentes estamentos locales.

Consultado al respecto, el gerente de Agua Rica, Gustavo Cruz comentó que “El Nuevo Proyecto Agua Rica es de todos los catamarqueños. Significa una nueva oportunidad para la provincia por un proyecto diferente. Y su proceso debe ser un ejemplo de transparencia y participación para que se lleve delante de la mejor manera, aplicando estándares y tecnología del primer mundo en cuanto a protección ambiental y se ponga en marcha un motor que permita impulsar las demás vocaciones productivas de Catamarca con más cadena de valor, por ejemplo, en compras de bienes y servicios y empleabilidad de mano de obra catamarqueña en nuestra provincia”.

Fuente: El Ancasti