Buenos Aires (EP), 01 de junio 2022.Cabandié anunció un aumento de inversiones para bosques nativos en la 10.ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande.

El encuentro del Consejo Regional, que congrega a las diez provincias de NOA y NEA, se desarrolló en la localidad de San Miguel de Tucumán.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, participó en la 10.ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, que se llevó a cabo en Tucumán, junto a las autoridades de las provincias de Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán y funcionarios nacionales.

En la Asamblea, los gobernadores y las autoridades presentes abordaron temas de interés para las jurisdicciones que componen el Norte Grande, entre ellas, se dialogó sobre la actualidad ambiental y las políticas nacionales para la región, en particular, sobre el cuidado de los bosques nativos.

Cabandié partió de asumir “el déficit estructural que tiene la Nación con el Norte Grande”, región que “representa el 53 % de los bosques nativos del país”. Al referirse a la ley de bosques, el ministro explicó que “el fondo de bosques nunca cumplió el objetivo que está establecido en la norma, nunca tuvo los recursos que establece la ley”. Luego de reconocer que en 2021 solo se contó con “un 4 % de los fondos de la ley”, aseguró: “Ahora estamos duplicando por diez esos fondos”.

En continuidad con su exposición, el funcionario nacional afirmó: “Hemos conseguido muchos recursos para el fondo de bosques y para el cuidado y protección de los bosques nativos”, a lo que sumó que se había firmado con las provincias, mediante el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), “un acta acuerdo con cada uno de sus ministros y autoridades ambientales para saldar un problema estructural que teníamos, que eran las deudas en las rendiciones de las provincias con la Nación sobre el fondo de bosques”.

Dado que en la región se ubica más de la mitad de los bosques nativos del país, a la vez que el área presenta altos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero y de desmontes, surge la necesidad de fortalecer las herramientas de política pública en la materia. Para revertir las desigualdades, Cabandié se comprometió a aumentar el presupuesto de bosques nativos destinado a las provincias. Además, ya se encuentran disponibles en el Fondo Fiduciario para la protección de los Bosques Nativos (FOBOSQUE) más de $ 3.000 millones para estas jurisdicciones. El compromiso asumido procura llevar la inversión a más de $ 12.000 millones, es decir, diez veces más que los fondos definidos por la ley de bosques en 2021.

Por otro lado, Cabandié también se refirió a la necesidad de “bajar la tasa de deforestación”. “Por eso queremos impulsar la modificación de la ley de bosques. Porque lo cierto es que hoy no está tipificado el delito del desmonte y en nuestro país tenemos mucho desmonte”, indicó. En tal sentido, el ministro dijo que la propuesta es “eliminar una de las tres categorías que existen hoy en la ley, el color verde», «que cada provincia determine una zona productiva con la categoría de interés público. De esta manera no se afectará la actividad forestal y el resto pasaría a estar dentro de las categorías de preservación», amplió. En la misma sintonía, el ministro aseguró: “Deberíamos incluir que los fondos fueran coparticipables. De esta manera, no sería la Nación la que tuviera que administrar los fondos de cada provincia”, lo que evitaría las complicaciones en los procesos “de distribución de los fondos».

Cabe agregar también que desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se busca el fortalecimiento de las acciones de restauración de bosques dañados por los incendios recientes en distintos puntos del país. En tanto, está previsto proveer a las provincias de la región con equipamiento para el manejo del fuego, lo que incluye: una autobomba forestal, un camión volcador, una camioneta de respuesta rápida, otra tipo pick up, una chipeadora y 50 kits de ropa ignífuga y herramientas de mano para el combate de incendios.

Finalmente, se destaca que desde la cartera que dirige Cabandié ya se firmaron los convenios con las 23 provincias para ejecutar fondos por USD 82 millones destinados a potenciar las políticas de manejo forestal a nivel de cuencas, manejo de bosques con ganadería integrada, entre otras acciones. Sobre esto, Cabandié aseguró: «El Fondo Verde para el Clima tiene seis años de ejecución y es para restaurar bosques dañados producto de los incendios o de la deforestación, como sucedió en Corrientes y parte de Misiones el último verano».

La Asamblea contó con la participación del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur; del presidente pro tempore del Norte Grande y gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Salta, Gustavo Saénz, junto al vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim.

También estuvieron presentes los ministros del Interior, Wado de Pedro; de Turismo y Deportes, Matías Lammens; el vicejefe de Gabinete, Jorge Neme; el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, senadores, diputados nacionales y autoridades provinciales.

Por parte del Ministerio de Ambiente nacional, también integraron la comitiva la secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales, Beatriz Domingorena; el director nacional de Bosques, Martín Mónaco; y el director de Articulación Interjurisdiccional y Acceso a la Información, Nicolás Fernández.

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Fotografía Turismo Santa Cruz on Twitter