Chubut (EP), 2 de Dic 2020. Desde SEGEMAR reiteraron que “no hay riesgo de contaminación del Río Chubut y del Arroyo Telsen ante un evento hipotético”.

Lo confirmó el titular del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Eduardo Zappettini, tras un informe realizado en la zona de la Meseta del Chubut. Agregó que en el Proyecto Navidad no se utilizará cianuro porque dicho elemento se usa para la extracción de oro, pero no de plata y plomo que es la que se planea extraer.

Eduardo Osvaldo Zappettini, presidente del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), se refirió a la intervención del organismo en la concreción de un informe sobre el suelo y la hidrogeología en la zona de Gastre y Telsen, en la Meseta Central del Chubut.

“Nos pidieron que actualicemos la información sobre la geología de la región como así también la hidrogeología, la conformación de los suelos y los recursos minerales como para tener elementos de juicio para el proyecto de reordenamiento territorial de la región”, expresó, en una entrevista concedida a la FM 100.1 de Comodoro Rivadavia, y en alusión al proyecto de zonificación minera que tiene estado parlamentario en la Legislatura.

El estudio, que abarcó 36.000 kilómetros cuadrados de los Departamentos de Gastre y Telsen “pone de manifiesto las áreas de potencialidad minera, lugares metalíferos, pero también industriales. Esto generó un mapa concreto de posibilidades muy altas para la extracción de minerales como para otros emprendimientos económicos como puede ser la laja, por ejemplo”.

Especificó que en la zona está el yacimiento de plata Navidad, de clase mundial, “considerado gigante, siendo el proyecto en desarrollo económico actual con las mayores reservas”.

Respecto a la conformación de las cuencas hidrológicas, Zappettini subrayó que “las dos cuencas que tienen curso de agua permanente, como son el Río Chubut y el Arroyo Telsen quedan por fuera de estas regiones con alta potencialidad minera. Esto es importante porque significa que no están vinculadas las zonas de mineralización con las cuencas hídricas, por lo que no hay riesgo de contaminación de estos cursos permanente ante un evento hipotético”.

Señaló que la zona donde está el proyecto minero en la cuenca de Sacanana, “tiene recursos de agua subterránea” y añadió que “hay estudios que aseguran que el sector tiene volúmenes de agua mucho más elevados de lo que requiere el proyecto en sí, lo que implica que la utilización del recurso no pone en riesgo la totalidad del agua subterránea disponible en la región”.

Explicó que la minería tiene dos etapas. Por un lado, la extracción del mineral, y luego el proceso industrial, vinculado con la concentración del mineral para generar un producto comercializable. “Ese proceso industrial es típico de cualquier planta, con un circuito cerrado. Con los controles ambientales que tiene cualquier industria, evita que haya contaminación. Y el hecho que la cuenca de Sacanana esté desvinculada de las cuencas hídricas permanentes asegura que no haya posibilidad de contaminación ante un eventual accidente”, reiteró.

Sin cianuro

El presidente del Servicio Geológico Minero Argentino aclaró, además, que el cianuro no se utilizará en este proyecto de extracción de plata. “El cianuro se utiliza para la extracción desde la roca de minerales que contienen oro, porque este metal no se disuelve fácilmente, por lo que no es fácil su extracción. En este caso es un yacimiento de plata y plomo donde no hay oro, por lo que la extracción no utiliza cianuro”, indicó.

Explicó que en este caso “hay un proceso de concentración con una técnica de flotación, es decir, lo que se hace es molerse el mineral muy fino, y de esa solución de agua con ese mineral se le incorporan unos compuestos químicos que generan espuma y en las burbujas de esa espuma se adhieren las partículas metálicas. El mineral, que es pesado, flota. Eso se retira y luego se concentra, es decir que se obtiene un concentrado de un proceso que no disuelve el mineral, sino que lo separa de los minerales que no tienen valor económico”.

Argentina tiene dos yacimientos importantes de plata. Uno ha sido el yacimiento Aguilar en Jujuy por más de 90 años, productor de plomo, plata y zinc; y Mina Pirquitas, también en Jujuy, que también ha producido plata, zinc, y estaño.

Consultado sobre si el proyecto en Chubut será con la técnica a cielo abierto o en túneles, respondió que “depende cómo el mineral esté incrustado en la roca. Puede haber una etapa de explotación a cielo abierto, puede haber una etapa de explotación subterránea; eso dependerá de cómo el proyecto está diseñado desde la ingeniería”.

Fuente Suractual.com.ar