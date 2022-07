—

Buenos Aires (EP), 19 de julio 2022. Con el objetivo de generar conciencia sobre la crisis climática, The Carbon Sink, la plataforma web que nació con el propósito de democratizar la posibilidad de medir y compensar la huella de carbono en Latinoamérica, invita a ser parte del cambio con solo un par de clics.

En https://thecarbonsink.com/ar, se puede medir la huella de carbono y compensar las emisiones de CO2 que se generan, ya sea adquiriendo bonos certificados o participando en proyectos de captura de carbono en ejecución. Todas las acciones de las personas tienen una huella de carbono, por eso es importante conocer, reducir y mitigar esa huella. Hoy esto es posible gracias a la tecnología. The Carbon Sink es un sumidero de carbono al alcance de la mano que, a partir de 10 preguntas sencillas sobre actividades, estilos de vida, uso de recursos, logra medir la huella de carbono durante el último año y así saber exactamente cuántas emisiones de dióxido de carbono equivalente se genera en el día a día.

“Lo que no se mide, no se gestiona. La huella de carbono es el conjunto de gases de efecto invernadero generados por una persona, una empresa o un evento. Está claro que quemar combustibles fósiles, promover una producción agropecuaria no sustentable y deforestar son acciones que contribuyen a incrementar la huella de carbono mundial”, comenta Federico Moyano, Co-Fundador de The Carbon Sink. “Sin embargo, es importante saber que las decisiones y acciones individuales que tomamos cada uno de nosotros, cada día de nuestras vidas, también generan una huella de carbono en el ambiente”.

The Carbon Sink comparte 10 consejos sobre cómo se puede evitar seguir generando emisiones de dióxido de carbono con algunas acciones muy simples:

Desenchufar todos los artefactos eléctricos de la casa mientras no se usen.

Caminar o usar bicicleta antes que un auto, moto o colectivo.

Utilizar y re-utilizar bolsas de tela.

Regular la temperatura del agua para no consumir tanta energía.

Comprar electrodomésticos que tengan Eficiencia Energética A.

Cambiar las luces por tecnología LED.

Mantener la temperatura de los ambientes en 25°.

Evitar tener pérdidas de agua en la casa.

Plantar un árbol o una planta. Por más chiquito que sea, le estás haciendo bien a la Tierra.

Medir la huella habitualmente para ver si estás contribuyendo a su reducción

2020, a pesar de la pandemia y el freno en la actividad y el comercio internacional, fue el año más cálido registrado a nivel mundial según el reporte del Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea; lo que significa que la Tierra está cada vez más caliente. El calentamiento global, lejos de ser un slogan, genera serias consecuencias en el mundo entero: sequías, descongelamiento de glaciares, tormentas más fuertes y depreciación de la biodiversidad. Esto afecta a todos ya que genera impactos en los hábitats donde vivimos, en la producción de alimentos y permite que se desarrollen nuevas enfermedades.

