Mendoza (EP), 28 de Agosto 2020. Esta tarde, desde las 19, el partido Protectora convoca a un Zoom al que ha denominado «asamblea ambiental», con el propósito de reactivar las alertas antimineras en Mendoza.

Una «asamblea ambiental» es convocada por Zoom para esta tarde a las 19 por el diputado Mario Vadillo, del partido Protectora, que lidera José Luis Ramón, como parte de la cadena de acciones de los movimientos antimineros que se han reactivado en Mendoza.

El legislador sostiene que se intenta modificar nuevamente la ley que impide el desarrollo minero, la 7722, ya que Malargüe salió a reclamar para que se le permita salir de su asfixia mediante la minería, atentos a que todo cambió con la pandemia y no reciben regalías petrolíferas ni turismo.

En tanto, sectores empresarios ya han señalado que «la Mendoza de diciembre no es igual a la de ahora, con las principales actividades que daban recursos para sostener al Estado paralizadas».

Por ejemplo, entrevistado por radio Vos de San Rafael, el presidente de Cecim, Gerardo Fernández, sostuvo que «si no se permiten actividades que dejen regalías, habrá que elegir si el Estado se desprende de trabajadores, porque no va a poder seguir pagando sus salarios ni hacer obras, porque no ingresa dinero genuino a Mendoza».

Desde hace un par de semanas, se realizan acciones coordinadas desde diversas entidades para tratar de generar un sentimiento antiminero como el que llevó en diciembre a que los legisladores tuvieran que dar marcha atrás con un acuerdo político del peronismo con el gobierno provincial, a raíz de disturbios y una fuerte presencia en redes sociales de sectores econologistas que denunciaban que el agua saldría de las canillas con cianuro, fake news que no pudo ser superada debido al miedo imperante.

Fuente Memo.com.ar