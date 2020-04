—

Buenos Aires (EP) 10 de Abr. – El Japan Bank for International Cooperation – JBIC (Banco de Cooperación Internacional de Japón), otorgó, una nueva línea de crédito por USD 200 millones a CAF –banco de desarrollo de América Latina- para promover las inversiones de infraestructura de calidad para la preservación del medio ambiente y el crecimiento sostenible de la región, denominada QI-ESG (por sus siglas en inglés) bajo la facilidad para la inversión al crecimiento del JBIC.

Ambas entidades financieras han proporcionado conjuntamente durante más de 4 décadas fondos para inversiones favorables a la protección ambiental y el desarrollo sostenible de Latinoamérica

Proyectos en América Latina con un enfoque climático, que estén en sectores tales como energías renovables, eficiencia energética, movilidad eléctrica y transporte sostenible, suministro de agua o prevención de la contaminación del agua, entre otros, podrán hacer parte de esta línea de crédito.

En los últimos 10 años, esta es la tercera línea de crédito que firman JBIC y CAF por un total de USD 600 millones, dirigida al apoyo de proyectos verdes. El primer convenio fue suscrito en 2011 por un importe de USD 300 millones y el segundo convenio fue suscrito en 2016 por un monto de USD 100 millones. Estos recursos se han destinado a financiar proyectos de gran envergadura para la región para proyectos de energías renovables y transporte sostenible en Brasil, Chile, Ecuador, México y Perú

Para esta nueva línea de crédito ya se han identificado conjuntamente proyectos en Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú en los diferentes sectores mencionados. El impacto de este tipo de líneas de crédito a nivel de sostenibilidad para la región es relevante ya que buscan financiar proyectos que estén bien estructurados y cumplan con los mejores estándares a nivel ambiental y social, con el fin de que sean más viables. Con esta línea de crédito, CAF está catalizando recursos de fuentes de financiamiento del Japón (JBIC invitó a 6 bancos japoneses [Mizuho Bank, Ltd., The Joyo Bank, Ltd., The bank of Yokohama, Ltd., The Hachijuni Bank, Ltd., The Bank of Saga, Ltd. and The Gunma Bank, Ltd.] para que aportaran recursos a la línea de crédito) para el beneficio de la región por sus buenas condiciones financieras.

