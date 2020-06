SHARE ON:

Punta Arenas Chile (EP) 08 de Jun. – La Ruta de los Parques de la Patagonia es una iniciativa que busca la recuperación de la vida silvestre, la implementación de una agricultura ecológica, el bienestar de las comunidades locales y el apoyo al activismo de vanguardia.

Hoy en todo el mundo se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y el tema escogido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) este año, en el marco de la crisis sanitaria, crisis de extinción de especies y crisis ambiental es la biodiversidad: un llamado a la acción para combatir la acelerada pérdida de especies y la degradación del mundo natural. Un millón de especies de plantas y animales están en riesgo de extinción, en gran parte debido a las actividades humanas.

Aquí un rol preponderante juegan los parques a lo largo del país, y si se habla de conservación de la naturaleza, es casi imposible no relacionarlo con Douglas Tompkins y actualmente por Tompkins Conservation, que es la fundación a cargo de la conservación de 17 parques nacionales en conjunto con otras entidades públicas y privadas.

Carolina Morgado, directora ejecutiva de Tompkins Conservation, comentó al respecto que “a través de los parques nacionales es que nosotros logramos conservar de manera permanente la biodiversidad, son la mejor estrategia que conocemos para una conservación permanente y en el largo plazo del ecosistema. Entonces nuestra estrategia es la creación de Parques Nacionales, y los parques nacionales representan muchas cosas en la vida de uno, son un espacio de recreación, un espacio de renovación espiritual, y son las grandes áreas que permiten que los ecosistemas mantengan su salud y equilibrio”.

Consultada respecto de la creación de La Ruta de los Parques de La Patagonia, Morgado comentó que “es una visión del territorio que nosotros hemos propuesto, lanzado, promovido, conversado con el gobierno, y el gobierno lo ha acogido también, que tiene que ver con una visión para todo el territorio que comprenda como la macro Patagonia chilena, desde Puerto Montt hasta Cabo de Hornos, donde las actividades económicas ojalá sean consecuencia de la conservación, los parques deben desarrollar un mínimo de infraestructura y cada parque se analiza de forma separada, de manera de que permita al visitante experimentar la naturaleza prístina de esos lugares”.

En La Ruta de los Parques de la Patagonia, Magallanes cuenta con siete parques de los cuales destacan dos que son el Parque Nacional Kawésqar y el Parque Nacional Yendegaia, varias hectáreas de estos sitios pertenecían a Douglas Tompkins, pero que finalmente fueron cedidos para la creación y mantención de estos parques.

Morgado explicó al respecto que “la forma en que nosotros hemos comprado el territorio para convertirlo en parques nacionales ha sido, por supuesto que son estratégicos desde el punto de vista de la conservación, pero también hay que dar acceso a esos parques. En el caso del Parque Nacional Kawesqar, que donamos nosotros y que logramos convertir en este inmenso parque nacional. Sería importante a mediano plazo, poder desarrollar esta área de manera de que la gente de Punta Arenas y de Magallanes en general, tuviera la posibilidad también de visitar este parque nacional que tiene características absolutamente distintas a Torres del Paine por ejemplo”, respecto a Yendegaia, Morgado comentó que “yo creo que va a ser clave cuando se termine este camino a la ex Estancia Yendegaia, y ojalá habilitando para poder cruzar a otro Parque Nacional en Argentina, imagínate la cantidad de visitas que reciben y nosotros por este lado nada. Tener controladas las visitas por supuesto, pero imagínate el flujo de gente que podría llegar a conocer Yendegaia, pero para que la gente quiera conocer esas partes tenemos que invertir a su vez en infraestructura que haga apetecible la visita, para eso tenemos que tener mínimo un par de senderos, zonas de camping si no tengo hotel, y tengo que tener un kiosko o tengo que tener una cosa de donde obtener víveres o no, pero un mínimo de infraestructura que haga que esa visita sea apetecible, yo lo encuentro extraordinario, las posibilidades que tiene Magallanes con el porcentaje de protección que tiene”.

Fuente El Pingüino