San Juan (EP), 16 de Nov 2022. El diputado nacional Walberto Allende explicó en qué fase se encuentran las iniciativas y qué falta para el tratamiento en el recinto.

Dos proyectos de Ley de Humedales -del Frente de Todos y Juntos por el Cambio- obtuvieron dictamen en comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación. El primero fue de minoría, el segundo, de mayoría. Sin embargo, desde la óptica de San Juan «no están dadas las condiciones» para el debate en el recinto.

El diputado nacional Walberto Allende evaluó que ninguno de los proyectos tiene asegurado la mayoría porque «hace falta mayor consenso». Refirió que buena parte de los legisladores «no firmaron» los textos, otros lo hicieron parcialmente y Chaco, por ejemplo, manifestó su «disidencia total».

Para San Juan, Allende entendió que «hay que escuchar a más sectores». No sólo se trata de la minería, sino también «de la agricultura y el turismo». Según dijo, ambas iniciativas -que son «similares- “no permitiría nuevos proyectos, no deja un camino donde se pueda compatibilizar el desarrollo productivo con el cuidado del ambiente. Los distintos sectores no habían hecho un análisis de lo profundo que es esta ley y lo perjudicial que es para muchas de las actividades de la provincia, no solo para la minería».

Esto se debe a que el texto del oficialismo Introduce dos principios: in dubio pro aqua e in dubio pro natura; es decir que, ante la duda en una disputa por algún tema ambiental siempre se va a beneficiar el agua o la naturaleza. En tanto, el proyecto opositor le deja la potestad a las provincias de hacer esa regulación específica. El problema, en ese caso, es que sigue siendo «una regulación sobre otra regulación».

De acuerdo al sanjuanino Allende, incluso de ingresar al debate en la Cámara baja, «no está garantizado el quórum» porque necesitan el apoyo de «otros bloques».

Particularmente, la industria local no está a favor de los textos presentados por ambas facciones. «No estamos en contra de una ley de humedales, planteamos que debe haber una reglamentación que sea clara y que no debe confundir, ni invadir el federalismo. Creemos que todas las provincias cuidamos el medio ambiente y superponer leyes, generar confusiones administrativas y poner en riesgo inversiones es lo que no debemos hacer», dijo el miembro de la Comisión Nacional de la Unión Industrial Argentina, Hugo Goransky.

Fuente Tiempo de San Juan

Fotografía Unidiversidad