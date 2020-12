SHARE ON:

—

Neuquén (EP), 21 de Dic 2020. Empresas de Vaca Muerta denunciadas por mal manejo de residuos contaminantes.

La Asociación de Abogados Ambientalistas presentó una denuncia penal en el Ministerio Público Fiscal.

La Asociación de Abogados Ambientalistas denunciaron penalmente a las empresas que operan en Vaca Muerta por no tratar correctamente sus “residuos petroleros altamente contaminados”. La denuncia fue presentada en el Ministerio Público Fiscal.

Los profesionales aseguran que los desechos petroleros, producto de la perforación de pozos mediante la técnica del fracking en la formación Vaca Muerta, se están “acumulando a niveles escandalosamennte peligrosos en plantas de tratamiento que no funcionan o solo lo hacen en apariencia. Los establecimientos no solo están dentro de los ejidos municipales de las ciudades de Neuquén y Añelo, contraviniendo las regulaciones ambientales, sino que además, funcionan en terrenos fiscales”.

En la denuncia de la asociación, que incluye mapas, datos, fotos e imágenes satelitales, se detalla que las dos plantas que Comarsa tiene en Neuquén abarcan una superficie total de 46,5 hectáreas, el equivalente a 24 Plazas de Mayo, con residuos que provocan daños al ambiente y a la salud. “Entre ambas acumulan un total de 401.000 metros cúbicos de material altamente tóxico”, se agrega.

Según la denuncia, únicamente en la planta de Comarsa de Parque Industrial de Neuquén, “ubicado a 25 metros de viviendas, a solo 500 metros de un barrio poblado y a 50 cuadras del centro de la ciudad, hay acopiados 300.000 metros cúbicos de recortes de perforaciones, lo que equivale a 33 manzanas urbanas de un metro de altura.

Las empresas reciben millonarias sumas para el tratamiento de residuos que nunca tratan, luego consiguen que el Estado les ceda tierras fiscales para terminar disponiendo ilegalmente de los residuos peligrosos. Construyen piletas para acopiarlos, pero no los tratan, luego consiguen otra vez tierras fiscales para ampliarse y comienzan nuevamente. Nadie los controla”, explicó Rafael Colombo, letrado de la asociación.

Los abogados aseguraron que las plantas no cuentan con la capacidad técnica necesaria para el tratamiento de los residuos petroleros, como hornos de tratamiento térmico, por lo cual no hacen otra cosa que juntarlos, ya sea en piletones improvisados, construidos sin impermeabilización o mezclados con suelos no contaminados, generando más y más residuos peligrosos”.

Para Colombo en toda esta situación hay complicidad entre empresas y Estado. “Los basurales petroleros de Vaca Muerta son el resultado de una serie de maniobras que forman parte de una asociación ilícita entre empresas y autoridades estatales en orden a crear y consolidar una comunidad de negociados millonarios, sacrificando territorios y poniendo en riesgo la salud humana de vecinos y comunidades”, concluyó el abogado ambientalista.

Fuente: Diario Río Negro