Mendoza (EP), 17 de Dic 2020. Mendoza inició la demanda ante la Corte Suprema de la Nación por las regalías de Los Nihuiles que se comparten con La Pampa.

El gobernador, Rodolfo Suárez inició formalmente el proceso de demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el cobro de regalías eléctricas del complejo Los Nihuiles, que actualmente comparte con La Pampa, así lo informó diario Los Andes. Mediante el decreto 1600/20, instruyó al Asesor de Gobierno, Ricardo Canet; y al fiscal de Estado, Fernando Simón, para que formulen dicha demanda al Poder Judicial.

La discusión central es por las regalías por generación eléctrica de todas las provincias por las que pasa un río o la provincia en la que existe la chance de embalsar el agua y generarla, lo que se conoce como “fuente”. En todas las represas del país cobra regalías sólo la provincia que posee la “fuente”. El único caso que no sucede así es en Los Nihuiles.

El planteo preciso, en este caso contra la Nación y es por las regalías eléctricas obtenidas a partir de la generación de Nihuil I, II y III, que Mendoza comparte con La Pampa en un 50% para cada una. Este decreto data de 1973 (gobierno de facto de Agustín Lanusse).

Sin dudas es un monto importante el que se está hablando en el cual Mendoza podría cobrar sobre todo por el pago retroactivo. En 2014 se hablaba de U$S 116 millones, pero actualizado a estos días sería considerablemente más alto.

Decreto N°: 1600 MENDOZA, 09 DE DICIEMBRE DE 2020: Que la norma mencionada establece ilegítimamente la distribución de las regalías hidroeléctricas del Complejo “Los Nihuiles” entre las Provincias de Mendoza y La Pampa en un 50% para cada una de ellas. Que la Provincia de Mendoza interpuso oportunamente un recurso de revocatoria contra el mencionado decreto y que el trámite del mismo se interrumpió por extravío del Expediente ME-SEE-AEE-SE Nº 66833/80, el cual no pudo ser reconstruido. Que ante ello, la Provincia interpuso demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que fue rechazada por entender que no se había agotado la instancia administrativa iniciada por la Provincia, ya que no había existido pronunciamiento por parte de la Nación ni tampoco se había operado la denegatoria tácita.

Por ello, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1º – Instrúyase al Señor Asesor de Gobierno para que, en representación de la Provincia de Mendoza y con la debida intervención del Señor Fiscal de Estado, formule demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Estado Nacional, a fin de obtener judicialmente: i) la declaración de inconstitucionalidad y/o nulidad absoluta del Decreto Nº 1560/1973 del Poder Ejecutivo Nacional; ii) el pago retroactivo de las sumas dejadas de percibir por la Provincia de Mendoza en concepto de regalías en virtud de dicha norma, con más sus intereses legales hasta su efectiva cancelación.

Si bien en el Pacto Fiscal firmado entre los gobernadores y el presidente, Alberto Fernández, marcó que por un año no se avanzaría en demandas contra el Estado Nacional en materia de impuestos coparticipables, en Mendoza sí se puede iniciar esta demanda, porque se la excluyó del Pacto Fiscal. De hecho, fue un pedido explícito de la provincia justamente por esta causa en particular.

Fuente: Diario San Rafael