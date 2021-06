SHARE ON:

Chubut (EP), 10 de Junio 2021. El concejal de El Hoyo, Ariel Szudruk, afirmó que a tres meses de los incendios en la Comarca Andina, «todavía faltan respuestas», dijo en diálogo con AzM Radio, al tiempo que agregó que los módulos habitacionales, «sí se están construyendo y en El Hoyo teníamos 30 viviendas que fueron afectadas por el fuego y se quemaron, de las cuales se empezó con una primera etapa aproximadamente a mediados de abril para hacer 15».

Los fondos nacionales «vinieron para las primeras quince viviendas», apuntó el edil, sumando a ello que «de ese total tenemos 4 que están totalmente listas y les faltan instalaciones internas, y las restantes 11 las están haciendo; una vez concretadas todas, se rinde esa parte y viene la segunda etapa con las otras quince».

Esperan la segunda partida para viviendas

«Participé de charlas con los damnificados, a los que se les dijo que a los 3 meses iban a estar las 30 viviendas listas, algo que era muy difícil de cumplir, primero por una cuestión climática de la zona ya que estamos en invierno y la semana pasada llovió todos los días y esta lloverá hasta el jueves, además de la falta de materiales y el desembolso del dinero, que sabemos que ahora se rendirá y veremos cuándo llega la segunda partida», apuntó Szudruk, recordando que «la primera partida demoró 45 días en llegar, eran casi $15.000.000».

A la deriva

«Por otro lado», continuó el concejal, «acá vinieron muchos funcionarios y hablaron mucho, dijeron ‘la plata está, ‘sino llámenme a mí y lo soluciono’, y después eso no pasa porque uno escribe o manda un audio y no contestan; hay gente que perdió galpones completos con herramientas, maquinaria y animales, de eso nada llegó y vamos cumplir tres meses de la catástrofe y nadie se hace responsable».

Los vecinos «tienen que ir a buscar a los animales a las chacras de otros vecinos ya que no hay alambres, y ya está habiendo cierto tipo de inconvenientes ya que la situación es insostenible», sostuvo.

Alambres, postes y varillas

Szudruk expuso que «el Municipio recibió un ATN de $30.000.000, aparte del dinero que viene para los módulos y todo el relevamiento que se hizo para comprar los alambres, postes y varillas» y precisó que «en el caso de la Municipalidad de El Hoyo, todavía no hay respuesta de ningún tipo; también le pasa lo mismo a la Municipalidad de Lago Puelo, que aún está esperando que le manden el dinero para el alambre ya que solo este último se le va a entregar a los damnificados, postes y varillas no».

«Quedamos olvidados»

«En el caso nuestro no sabemos, porque como el dinero no está o no están los materiales, todos están esperando que les bajen el dinero a través del Ministerio de la Producción o del Municipio, pero nada de eso llegó, quedamos olvidados», lamentó el edil, remarcando que «los módulos vienen bastante retrasados pero la otra parte quedo más retrasada, sumado al hecho de los problemas que tenemos por los que nos quedamos a veces sin agua 4 o 5 días».

Esperando el milagro

«La mayoría de los damnificados están reubicados en otras viviendas, a la espera del módulo, luego del cual viene la vivienda definitiva; luego de esto, el módulo hay que retirarlo ya que es del Estado y cada uno sale $950.000 para su construcción», señaló, puntualizando que «hay que hablar con las personas indicadas, acá vinieron muchos funcionarios de primera línea y diputados nacionales, pero pasó el tiempo y hoy por hoy no tenemos ningún tipo de respuesta, mientras que la gente nos viene a ver a nosotros, diciendo que van a la Municipalidad y les dicen que todavía no llegó nada, que están esperando».

