Río Negro (EP) 22 de Mar. – Mendoza recusó al flamante presidente del Coirco. Se trata del exsecretario de Recursos Hídricos de La Pampa. Deberá resolver el Consejo de Gobierno. La obra controlará el caudal del río Colorado. Río Negro, La Pampa y Neuquén coinciden en la necesidad de un estudio integral de impacto ambiental.

La interna, entre La Pampa y Mendoza, por la construcción de la represa Portezuelo del Viento sumó un nuevo chispazo. Fue durante la última reunión del Coirco, organismo que maneja el caudal del río Colorado.

Con la presencia de los representantes de las cinco provincias, los titulares de Mendoza recusaron al flamante presidente del organismo, Javier Schlegel.

El exsecretario de recursos hídricos pampeano presidió por primera vez la reunión mensual , luego de ser designado por Nación, pero los representantes mendocinos lo recusaron argumentando imparcialidad por su oposición histórica a la represa. Schlegel, en su período de funcionario provincial, fue la voz contante en contra de la obra.

En este escenario, se resolvió llamar a una reunión del Consejo de Gobierno de la que participan todos los gobernadores y el ministro del Interior, Pedro de Wado, para resolver la recusación.

El debate por la obra, que ya tiene presupuesto asignado y Mendoza recibió dos desembolso por un total de 20 millones de dólares , se de un contexto de una crisis hídrica sin precedentes en el Colorado. Se trata de la peor sequía en la historia de la cuenca.

Río Negro tomó comunicación con Schlegel quien explicó que por el momento no puede dar declaraciones.

La obra, que tiene un presupuesto 1.023 millones de dólares, se construirá en Malargüe sobre el río Grande, principal afluente del Colorado.

El actual secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri, fue categórico y aseguró que la política de Mendoza con los recurso hídricos ha sido “Siempee igual” .

“A Mendoza no le importa lo que suceda aguas abajo, ellos siempre manejaron los caudales pensando que los ríos son de ellos. No hay conciencia no les importa”, indicó.

El funcionario agregó que “además” se trata de la peor sequía de la historia de la cuenca. “Es el peor momento para una obra de esta envergadura. No tiene ningún sentido derrochar la cantidad de recursos económicos que son del pueblo en una represa que no podrá ser utilizada porque no hay agua”, agregó Lastiri.

La obra está en proceso licitatorio luego del acuerdo que realizaron Alfredo Cornejo -exgobernador mendocino- y el expresidente Mauricio Macri en 2019.

Los puntos críticos que se discuten

Bajo caudal del río. El Colorado atraviesa su peor crisis hídrica de la historia. Los niveles están muy por debajo de la media histórica y los pronósticos no son alentadores.

Antecedentes. El conflicto entre Mendoza y La Pampa tiene un largo historial pero el más importante es la disputa judicial por el caudal del río Atuel.

Impacto integral. El principal reclamo es la elaboración de un estudio completo sobre el impacto que tendrá la obra.

Fuente Diario Río Negro