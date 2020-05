SHARE ON:

Río Negro (EP) 25 de May. – El secretario del área de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios Públicos de Viedma, Gastón Renda, destacó que ya quedó constituido formalmente el directorio del Consorcio para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), donde ocupará la presidencia. También lo integran como directores titulares el coordinador del proyecto GIRSU por Patagones, Guido Bergandi y el comisionado de Fomento de San Javier, Javier Garavaglia. El jefe de Gabinete viedmense, Marcos Castro, será director suplente por Viedma, y en la próxima reunión del directorio Patagones y San Javier definirán también quiénes serán los suplentes de esas jurisdicciones.

Renda indicó a APP que el consorcio contará con una gerencia comercial, una gerencia técnica-operativa y un área administrativo que dependerá de la gerencia general.

Informó que los contratos vigentes que cada municipio tiene contraídos para la operación de los residuos y relleno sanitarios serán transferidos al consorcio y en la próxima sesión se definirán las misiones y funciones de los cargos de gerencias y los sistemas de contratación. Recordó que el consorcio deberá contratar distintos servicios, empresas y el personal necesario para las tareas a llevar adelante.

Recordó que la planta del GIRSU se encuentra sobre la calle 30 a unos cuatro kilómetros al sur del barrio Lavalle, tiene dos áreas, lo que sería una planta de transferencia y otra de separación, y allí se tratarán los residuos sólidos de toda la comarca, de los dos municipios y la comisión de fomento. “En principio lo que es el residuo domiciliario no será tratado, se pasa a un camión más grande, hay una planta de transferencia en la planta del GIRSU, y se lleva al relleno sanitario; esto con el correr del tiempo lo podemos ir convirtiendo con la ayuda de los vecinos en una separación en origen desde la casa en distintos tipos de bolsa o en distintos días”, diferenciando lo que se puede reciclar de lo que no, explicitó.

En lo que hace a la separación se va a trabajar en principio con lo recolectado en los Puntos Verdes, que se habilitarán en poco tiempo más con módulos con huecos donde se diferenciará la acumulación de residuos plásticos, vidrios, latas, papel y cartón, entre otros. Recordó que estos materiales tienen valor de reventa y generarán un recupero.

Clarificó que los escombros no son parte del sistema GIRSU y hay una cava en Patagones que los recepciona, al tiempo que explicó que no se generará ninguna otra tasa a las vigentes para financiar el consorcio y el funcionamiento de la planta. Reflexionó además que más allá de las herramientas para tratar los residuos, sin el acompañamiento de los vecinos/as no hay posibilidad que Viedma sea una ciudad limpia como todos quieren.

En el acta de conformación del directorio, se declaró que tanto los directores titulares y suplentes designados desarrollarán sus funciones en carácter ad honorem, y no devengarán derecho al cobro de salario, honorarios y/o emolumento alguno, salvo en el caso de comisiones oficiales que tendrán derecho a cobrar los viáticos correspondientes.

Además, a través del acta queda establecida como oficina operativa del Consorcio, la Planta de Separación y Transferencia ubicada en la calle 30 al km. 5 de la ciudad de Viedma, la que será sede de las gerencias y la unidad administrativa. El cargo de presidente durará un año y se prevé será rotativa. (APP)

