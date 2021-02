SHARE ON:

Chile (EP), 08 de Feb 2021. Aggreko se encuentra trabajando en una solución de energía híbrida única y líder en el mercado para una nueva mina a cielo abierto de Gold Fields en Chile.

La Mina Salares Norte, un proyecto «campo verde» ubicado en el norte de Chile, cuenta con condiciones únicas. La mina de oro a cielo abierto se encuentra a una altura de 4 500 metros en la cordillera de los Andes, 190 km de distancia de la población más cercana y no está conectada a ningún sistema de red eléctrica local, lo cual dificulta desde el principio tanto la logística como las operaciones.

Aggreko se encuentra trabajando desde cero para diseñar e implementar una solución-híbrida solar diésel completamente a la medida, implementando generadores de alto rendimiento y una solución de energía solar optimizada para aplicaciones sin conexión a la red y severas condiciones ambientales.

Además de estos desafíos físicos, el gobierno chileno ha aplicado estrictas regulaciones medioambientales a tales proyectos. Gold Fields por su parte, requiere como uno de sus objetivos corporativos, un mínimo del 20% de generación de energía renovable en todas sus operaciones mineras.

LA SOLUCIÓN

La instalación solar fotovoltaica más grande de Aggreko en América Latina

Para mejorar el costo de la energía y reducir la huella ambiental de la mina, que a su máxima capacidad producirá un promedio de 450 000 onzas de oro por año, Aggreko instalará 9,9 MW de capacidad solar fotovoltaica. Si bien el lugar y su geografía única se prestan para la generación en base a energía solar, la altitud y las condiciones extremas de viento requerirán unidades diseñadas específicamente para este proyecto.

Para garantizar la confiabilidad energética en los cinco puntos de generación, Aggreko suministrará generadores a diésel de alto rendimiento a grandes alturas. Cada generador producirá 772 kW a 4 500 metros de altura. Primero, suministraremos energía durante la fase temprana de construcción y luego entregaremos la solución híbrida que se convertirá en la única fuente de energía para la mina.

EL IMPACTO

Ahorros por US$ 1,1m en impuestos al carbono y US$ 7,4m en costos de energía

Antes de la apertura oficial de la mina, Aggreko trabajará como el único proveedor de energía, brindando una solución sostenible para satisfacer las necesidades únicas del lugar. Los generadores diésel modulares y eficientes a gran altura funcionarán para suministrar energía confiable a todos los puntos de generación del sitio, incorporando unidades de reserva rodante y de reserva fría, agregando de esta manera un nivel adicional de seguridad y confiabilidad.

Para este proyecto en particular, nuestra solución generará un total de US$ 1,1 millones de ahorros en impuestos al carbono y un ahorro en el costo de energía de US$ 7,4 millones en un periodo de 10 años.

Fuente http://www.concienciaminera.com.ar/