Santa Cruz (EP), 18 de julio 2022. Los trabajadores de Cerro Moro cansados de no ser escuchados y sin tener ningún tipo de respuesta a los petitorios presentando ante la empresa Yamana Gold y ante la comisión directiva de AOMA Santa Cruz, desde anoche decidieron iniciar una huelga de brazos caídos que consiste en permanecer en el lugar de trabajo sin realizar actividades hasta poder tener alguna respuesta. Los reclamos van desde un pedido de inspección de seguridad por distintas falencias que existen en sectores de trabajo, que ponen en riesgo la integridad física de los trabajadores, como así también reclamos salariales. Esta medida es acompañada e impulsada por los delegados de base de AOMA Lucas Olaz , Julio Pizzarro y Julio Viveros.

Desde nuestra agrupación apoyamos el uso legítimo del derecho a huelga de los trabajadores reconocido por ley.

Nos ponemos a entera disposición de esta pelea y los alentamos a que estén más unidos que nunca. Convocamos a toda la familia minera y el pueblo de Puerto Deseado a que apoyen esta lucha contra la multinacional que se lleva nuestros recursos naturales sin dejar nada al pueblo.

Repudiamos enérgicamente las intimidaciones que está realizando la multinacional YAMANA GOLD a través de la escribana Carbone amenazando a los trabajadores con ser despedidos con causa sino deponen la medida.

Hacemos un llamado a la comisión directiva de AOMA Santa Cruz a que se pongan al frente de la pelea de los mineros de Moro y no ignore más los reclamos legítimos que les han sido presentando en diferentes notas. También los responsabilizamos ante cualquier represalia que tome la empresa con los mineros en huelga por no haber facilitados los canales para la resolución de los reclamos. No dejando otra posibilidad que llevar adelante la medida de fuerza.

