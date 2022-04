SHARE ON:

Buenos Aires (EP), 28 de Abril 2022. Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group, y Sergio Affronti, CEO de YPF, participaron del evento Experiencia IDEA Transición Energética, que se llevó a cabo este miércoles en la ciudad de Neuquén. Ambos ejecutivos estuvieron en el panel “Reduciendo emisiones en las operaciones de la industria: la visión de las compañías Integradas” y analizaron las alternativas de reducción de las emisiones en el marco de la transición energética.

Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy (PAE), la mayor petrolera privada del país, destacó este miércoles en el evento Experiencia IDEA Transición Energética, que se llevó a cabo en la ciudad de Neuquén, que la industria hidrocarburífera puede jugar un rol estratégico para financiar y aportar tecnología para viabilizar la transición energética. También participó del panel el CEO de YPF, Sergio Affronti. El moderador fue Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG).

Bulgheroni comenzó su análisis destacando que “no tenemos que concentrarnos en castigar a la industria ni en pensar en tener cero emisiones, porque sí va a haber emisiones. Es decir, tenemos que pensar en ser empresas con un balance neutro de emisiones”.

Además, el CEO de PAE indicó que “tenemos la imperiosa necesidad de desarrollar los recursos y la industria que es capaz de materializarlos en riqueza y energía. Hay que lograr una política de transición energética que utilice estos recursos. No hay que ponerle fecha de vencimiento a ninguno de los recursos que tenemos, hay que jugar el partido del gas, del litio y de las energías renovables porque no sabemos cuál va a ser la tecnología que va a predominar”. Y añadió que “el gas tiene que ser una prioridad con grandes proyectos de GNL y el gasoducto a Brasil para promover la exportación a ese país y hacia Montevideo y Uruguaiana”.

Por su parte, Sergio Affronti subrayó que en YPF “vamos a invertir este año 88 millones de dólares para financiar iniciativas de descarbonización. El año pasado redujimos las emisiones en un 14% con relación a 2017. Además, vamos a reducir un 30% las emisiones directas de la compañía para el año 2026 y vamos a reducir un 30% la emisión de metano para 2030”.

Recursos

Marcos Bulgheroni afirmó que “tenemos que desarrollar tecnología como la captura de carbono, esto nos lleva a que no hay una sólo transición, sino que hay muchas transiciones. La Argentina tiene una matriz limpia, menos del 1% (del total mundial), y tiene bastos recursos de gas, que es combustible de transición”.

Además, el ejecutivo de PAE remarcó que “el 20% de los recursos mundiales de litio están en la Argentina. Por eso, en breve, deberíamos pensar en desarrollar la industria de las baterías, porque tenemos las terminales”, y agregó que el país también cuenta con “de los mejores recueros de sol y viento y con los mejores factores de carga del mundo”.

“Tenemos que pensar en evolucionar e instrumentar nuevas aplicaciones para la industria, la electromovilidad y el hidrógeno verde como fuente de storage y almacenamiento. Vamos a ser parte de la solución y no del problema. Y vamos a seguir invirtiendo, la transición no es un cuco, no es un problema para nosotros, tenemos parques eólicos que producen 200 MW en el país y en Brasil tenemos un proyecto de 450 MW, que es ampliable”, destacó Bulgheroni, que, además, contó que están analizando otros proyectos vinculados al litio y los biocombustibles.

Hidrocarburos y transición

Marcos Bulgheroni analizó también el rol de la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta. La Argentina “tiene que ser un país exportador de shale gas”. Y agregó que “también hay otras cuencas que pueden aportar en el esfuerzo exportador en el que Argentina tiene que embarcarse. Vamos a necesitar el financiamiento de la industria hidrocarburífera, es un error de muchas políticas en el mundo de tratar de excluir a la industria, somos parte de la solución, tenemos tecnología y financiamiento, si podemos ser protagonistas vamos a poder ayudar en la transición”.

El CEO de PAE adelantó que “empezamos hace 18 meses un proyecto de revisión de nuestras emisiones bajo estándares mundiales. Vamos a invertir 100 millones de dólares para bajar un 30% las emisiones de carbono en nuestra refinería”.

Por último, el CEO de YPF destacó que la empresa controlada por el Estado va a intentar “duplicar su tamaño en cinco años, exportar 135.000 barriles y multiplicar por 1,5 veces la producción de gas”.

