Buenos Aires (EP) 04 de May. – Pampa Energía, la empresa integrada del sector más grande de la Argentina, logrará este año ganancias por US$ 470 millones, si bien por efecto de la pandemia de coronavirus esa cifra será inferior a los US$ 690 millones del año pasado, proyectó hoy la calificadora de riesgos FixScr.

La empresa tiene negocios en la generación, transporte y distribución de electricidad, y en la producción de petróleo y gas.

La agencia (filial en el país de la global FitchRatings), asignó una perspectiva “estable” a las obligaciones negociables de Pampa, tras considerar la composición de sus negocios y su flexibilidad operativa.

Esa posición le permite a la empresa “lograr un flujo de fondos libre positivo en los principales segmentos donde opera”, sostuvo Fix.

La calificadora señaló, adicionalmente, que Pampa “mantiene una conservadora estructura de vencimiento de deuda de mediano y largo plazo, y una fuerte liquidez”.

A la vez, agregó Fix, “los mayores riesgos regulatorio y de contraparte son mitigados por las fortalezas operativas y financieras de la compañía”.

El informe de la agencia tuvo en cuenta que Pampa “mantiene un flujo de caja positivo, derivado de la fuerte posición de mercado en los negocios en los que participa”.

Ese posicionamiento, se indicó, permite “estimar un flujo operativo sostenido”, debido a “los contratos de venta existentes y la trayectoria y desempeño en los mismos”.

Fuente: Telam – http://www.revistapetroquimica.com/