Buenos Aires (EP) 01 de Jul. – CAME advirtió que la vuelta del AMBA a la fase 1 significaría una pérdida de “548.500 millones de pesos” para los comercios. Lo aseguró Fabián Tarrío, representante de CAME, ante la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados de la Nación.

A horas de un nuevo anuncio sobre la continuidad de la cuarentena -más estricta en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires-, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Tarrío advirtió que la vuelta a la fase 1 en el AMBA significaría una pérdida de “548.500 milones de pesos” para los comercios.

Ante la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, que preside la radical Gabriela Lena, el dirigente de la organización detalló que “en este momento tenemos a nivel nacional entre un 13% y 14% de comercios cerrados definitivamente. Muchos de ellos son con mucha historia y muchas familias detrás”.

El vicepresidente del Sector Comercial de CAME aseguró que la extensión del aislamiento obligatorio provocará “una caída del 30,1% de toda la venta de un mes” y subrayó que, a pesar de haber sorteado otras crisis en el pasado, “el ingrediente que no teníamos era el miedo, que ahora no solo está presente en nosotros, está en la gente”.

“El ingrediente que no teníamos era el miedo, que ahora no solo está presente en nosotros, está en la gente” Fabián Tarrío CAME.

Tarrío enfatizó que “el panorama es malo para las PyMEs, pero vayamos de la mano. No hay mejor lugar para expresar nuestra preocupación que este ámbito”. “Cuando no hay nada de trabajo, una pequeña PyME puede aguantar un mes, dos meses, pero ya en tres meses se pone muy difícil”, indicó.

También dijo que “los negocios que abren están vendiendo muy por debajo del margen en tiempos normales. Es verdad que casi el 80% del país está trabajando, pero no vendiendo o produciendo tanto más”. Asimismo, remarcó que “el AMBA produce el 40% casi de la economía”.

“No estamos criticando las medidas que se puedan tomar para proteger la salud”, aclaró, pero sostuvo que “todo este contexto es un problema serio” para “la supervivencia de un sector que da una cantidad muy importante de mano de obra”.

Por su parte, Arturo Stabile, presidente de Comerciantes, Industriales y Profesionales de Lugano y Riachuelo, expresó que “el comercio venía de dos años de caída en las ventas, según el rubro, entre un 5% y 10%. De esta forma entramos en el 2020: con los comercios endeudados, baja de ventas y pérdida de rentabilidad”.

Además, apuntó que de la totalidad de los comercios, solo un “30% se dedican a actividades esenciales” y manifestó su “preocupación” porque “muchas de las ventas que no hacemos nosotros se hacen en los supermercados”.

“Vemos que hay un desinterés del sistema financiero por abordar esta necesidad que tenemos”, continuó y habló de la preocupación por el “enorme endeudamiento fiscal que estamos acumulando”. Por eso, Stabile afirmó que quisieran “tener la certeza de que va a haber una moratoria amplia” con un “largo período de gracia” y “una tasa muy baja”.

Pedido de informes rechazado

Tras la exposición de los invitados, el Frente de Todos y el diputado Alejandro Rodríguez (Consenso Federal) rechazaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo impulsado por Juntos por el Cambio. La legisladora Liliana Schwindt recordó que la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, asistió a la comisión y “respondió muchísimas preguntas”.

La oficialista consideró que “más de la mitad de las preguntas no corresponden a Comercio Interior” sino “a otras áreas”, y se comprometió a trasladar algunas de ellas a la Comisión de Defensa del Consumidor -de la cual es vicepresidenta-, cuando Español se presente en ese ámbito.

Por otra parte, los diputados acordaron que se continúen analizando en asesores un proyecto de ley sobre régimen de monitoreo y control online de operaciones comerciales minoristas, y otro sobre modificación a la Ley de Abastecimiento, en referencia a las sanciones en contexto de pandemia.

Fuente: Parlamentario