Santa Cruz (EP) 10 de Ene. – El Proyecto TETRA recibió la premiación del Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design y The European Centre for Architecture Arts Design and Urban Studies

CASE Construction Equipment, una marca de CNH Industrial, recibió el mes pasado el premio en el Good Design® Award 2019 con su reciente concepto de pala cargadora con motor movido a metano, el Proyecto TETRA.

Organizado por The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design en colaboración con el European Centre for Architecture Arts Design and Urban Studies, Good Design® reconoce los mejores productos diseñados en todo el mundo para la sustentabilidad, el diseño y funcionalidad. El certamen contó con un jurado de renombre internacional compuesto por profesionales, expertos líderes en la industria y periodistas de diseño.

La máquina de CASE se presentó en abril de 2019 en BAUMA, la mayor feria comercial de construcción, celebrada en Munich, Alemania. El concepto fue elegido debido a su visión futurista para una industria de la construcción sustentable, conectada y tecnológicamente avanzada. Como ganador del premio, el Proyecto TETRA, que enmarca el nuevo concepto de cargador de ruedas CASE, aparecerá en el próximo número de Good Design Yearbook 2019-2020.

El prototipo, desarrollado conjuntamente por los equipos de ingeniería de CASE y CNH Industrial, reinventa el diseño de la pala cargadora demostrando la viabilidad de combustibles alternativos en construcción a partir de combustibles a base de residuos y fuentes renovables.

El equipo funciona con un motor movido a metano producido por FPT Industrial, marca también perteneciente a CNH Industrial, y ofrece el mismo rendimiento que su equivalente diesel. Su diseño innovador incluye un estilo de vanguardia y un entorno avanzado para el operador, pantalla táctil y tecnologías de control de voz. La máquina también ofrece funciones de seguridad innovadoras que utilizan tecnologías, mediciones biométricas y un sistema de detección de obstáculos derivado Del programa autónomo de investigación y desarrollo de vehículos de CNH Industrial.

La pala cargadora concepto movida a metano ha sido probada en entornos reales de construcción, demostrando su viabilidad y apoyando su propuesta en términos de sustentabilidad, reducción del costo total de propiedad y viabilidad operacional.

Para obtener más información sobre el concepto de pala cargadora movida a metano de CASE – Proyecto TETRA, que incluye imágenes, videos e información técnica, visite: http://bit.ly/CASE_ProjectTETRA

Acerca de CASE Construction Equipment

CASE Construction Equipment ofrece una línea completa de equipos para la construcción en todo el mundo, siendo la marca líder en cargadoras/retroexcavadoras, motoniveladoras, cargadoras frontales, rodillos vibratorios, topadoras y minicargadoras. A través de los distribuidores de la firma, los clientes tienen acceso a técnicos especializados que los guían en el trabajo con la maquinaria, asesoramiento que forma parte del servicio posventa que ofrecen. La línea de productos de CASE está certificada con la garantía de que la empresa pertenece a esta industria líder, y ofrece la posibilidad de que cualquiera de sus equipos se puedan adquirir a través de un financiamiento flexible. Para más información, visite la página www.casece.com. CASE es una división de CNH Industrial.

Acerca de CNH Industrial

CNH Industrial es líder mundial en el sector de bienes de capital, con experiencia industrial consolidada, una amplia gama de productos y una presencia mundial. Cada una de las marcas individuales que integran el Grupo representan una empresa internacional en el sector industrial específico: Case IH, New Holland Agriculture y Steyr para tractores y máquinas agrícolas; CASE y New Holland para equipos para la construcción; Iveco para vehículos comerciales; Iveco Bus y Helieuz Bus para ómnibus y carrocerías; Iveco Astra para vehículos para minería y construcción civil; Magirus para vehículos autobomba; Iveco Defence Vehicles para la defensa y la protección civil, y FPT Industrial para motores y transmisiones.