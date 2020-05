SHARE ON:

—

Buenos Aires (EP) 14 de May. – La crisis del sector petrolero en la Argentina, caracterizado por el desplome en la venta de combustibles debido a la cuarentena, golpea a todas las empresas del sector. Tanto es así que YPF decidió aplicar una rebaja de sueldos de hasta un 25% a parte de sus empleados.

El recorte en los salarios se hará efectivo en junio, con el pago de las remuneraciones correspondientes al mes de mayo. Será de entre 10% y 25%, según la escala salarial del empleado.

No obstante, se precisó que no serán alcanzados por el recorte los trabajadores que desarrollan sus tareas en los yacimientos, ya que no son empleados directos de la petrolera. Tampoco estaría incluido el personal de estaciones de servicio, sino que solo afectaría a los puestos de trabajo sin convenio colectivo.

La baja salarial será sostenida durante «varios meses» hasta que se normalice la actividad del sector, que tuvo un impacto directo de la cuarentena, según indicó la agencia Reuters.

A fines de abril pasado, el directorio de YPF designó como CEO de la empresa al mendocino Sergio Affronti, un ejecutivo con 27 años de trayectoria en la industria de hidrocarburos, quien reemplazó en ese puesto a Daniel González.

La compañía que preside Guillermo Nielsen comunicó esta tarde a las bolsas de Buenos Aires y de Nueva York, los resultados de los tres primeros meses del año, que fueron aprobados durante la jornada por el directorio de la compañía.

De acuerdo con el documento disponible en la Comisión Nacional de Valores (CNV), los ingresos correspondientes al primer trimestre de 2020 fueron de $ 174,7 mil millones, lo que representó un aumento del 33,4% en comparación con los $ 130.000 millones del primer trimestre de 2019.

En el mismo período, el resultado operativo alcanzó los $ 14.800 millones, un 39,2% superior respecto al resultado operativo del primer trimestre de 2019 que fue de $ 10.631 millones, y revirtiendo significativamente el signo negativo de $ -8.186 millones de último trimestre del año pasado.

Fuente El Diario de Madryn