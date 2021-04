—

Neuquén (EP), 10 de Abril 2021. Tras una licitación, al no invitar a firmas locales, el gobierno los contactó para exigir explicaciones. Luego de un mes, no brindaron ningún comunicado oficial al respecto. Sólo trascendió que estaban estudiando el tema. Instan a que hagan públicas las licitaciones.

En contacto con Vaca Muerta News Radio, el Ministro de Producción de la Provincia de Neuquén, Facundo López Raggi se refirió a la denuncia de dumping contra Pampa Energía y afirmó que “personalmente me contacté con la responsable de Relaciones Institucionales de Pampa, planteando que, ante la descripción de esa situación de diferencia de valores, lo que suele suceder es que una empresa entra con costos por debajo de los locales, en el corto plazo, tiene que solicitar modificaciones porque no incorporó algunos costos. Nos dijeron que no se había avanzado con el proceso porque estaban considerando esos temas y les comunicamos que habían más empresas para poder cotizar y no se las habían llamado”.

“Estamos impulsando un esquema de solicitud de información de cada uno de los procesos de compra y contratación que vamos a pedir que se nos informen cada proceso licitatorio para chequear que se convoque a empresas locales y seguir el proceso, para ver si al final del recorrido esa empresa fue adjudicada o no”, explicó López Raggi.

Como se recordará, Pampa Energía realizó una licitación, y no invitó a las principales firmas locales de la cuenca neuquina, avanzando en la contratación de una firma que cotizó por debajo de los costos de mercado y de los convenios colectivos de trabajo.

La operadora licitó el servicio de medicina en los yacimientos de la Cuenca Neuquina. A dicha licitación fueron invitadas cuatro empresas, dos de alcance nacional, de Buenos Aires y Córdoba, una tercera de la provincia de Santa Cruz, una firma que jamás realizó un trabajo en la cuenca neuquina, y de la región sólo una, cuando existen al menos tres.

Lo denunciado por varios empresarios neuquinos es que la licitación habría sido adjudicada, a la empresa de la provincia de Santa Cruz, UDEM, la cual ofreció un valor entre 30 a 40% por debajo del precio real de mercado.

Cabe destacar que esta acción de dumping no es la primera vez que ocurre en Vaca Muerta, dado que, en varias ocasiones, con distintas operadoras, se han encontrado situaciones similares, donde empresas cotizan por debajo de los costos reales para poder comenzar a tener presencia en el mercado.

Este tipo de accionar es solamente posible por la complicidad de las operadoras que solamente analizan ser “más eficientes” con “mejores costos” y no tienen en cuenta costos básicos como los comprendidos por los convenios colectivos de trabajo o equipamiento que requiere ciertos mantenimientos con valores de mercado.

De esta manera dejan abierta la puerta a posibles conflictos gremiales por mal encuadre sindical o incluso permiten el uso de equipamiento que no cumple con los estándares del mercado, poniendo en riesgo al personal.

