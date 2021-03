SHARE ON:

Buenos Aires (EP), 24 de Marzo 2021. El Grupo se propone reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en conformidad con el Acuerdo Climático de París e invertirá 7.000 millones de euros en logística no contaminante.

Al 2030, se desplegarán 80.000 vehículos eléctricos para las entregas de última milla, lo que supondrá una electrificación del 60% de la flota.

Los fondos se destinarán a los combustibles alternativos para la aviación, a la ampliación de la flota de vehículos eléctricos de cero emisiones y a los edificios climáticamente neutros.

La empresa logística líder mundial, Deutsche Post DHL Group, está incrementando el ritmo de descarbonización de sus operaciones. Con este objetivo, el Grupo invertirá un total de 7.000 millones de euros (Opex y Capex) en los próximos diez años en medidas para reducir sus emisiones de CO2. Los fondos se destinarán particularmente a los combustibles alternativos para la aviación, a la ampliación de la flota de vehículos eléctricos de cero emisiones y a los edificios climáticamente neutros.

En el camino hacia su objetivo de cero emisiones para 2050, que ya está en vigencia hace 4 años, la compañía propone nuevos y ambiciosos objetivos intermedios. Por ejemplo, Deutsche Post DHL Group se compromete como parte de la aclamada Science Based Target initiative (SBTi) a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2030, en conformidad con el Acuerdo Climático de París.

Las metas climáticas son parte de la nueva hoja de ruta hacia la sustentabilidad de Deutsche Post DHL Group, en la que la compañía establece sus objetivos en materia de Medio Ambiente, Social y de Gobierno Corporativo para los próximos años. Es decir, además de su compromiso con el medio ambiente, el Grupo también define metas claras en responsabilidad social y gobierno corporativo.

Frank Appel resaltó: “El Covid-19 reforzó una vez más las principales mega tendencias de nuestro tiempo: la globalización, la digitalización, el comercio electrónico y la sustentabilidad, que son los cuatro motores de nuestra ‘Estrategia 2025’. La sustentabilidad es el desafío más apremiante y, con nuestra hoja de ruta, promovemos explícitamente los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas”.

El compromiso con la sustentabilidad es parte integral de la cultura corporativa de Deutsche Post DHL Group. Desde 2008, tiene ambiciosos objetivos en lo que respecta a la reducción de las emisiones de CO2: en 2017, se convirtió en la primera empresa logística del mundo en establecer el objetivo de reducir a cero sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2050.

Medio ambiente: miles de millones de euros invertidos en combustibles alternativos, movilidad eléctrica y edificios climáticamente neutros

En la lucha contra el cambio climático, Deutsche Post DHL Group está comprometido con objetivos de reducción de CO2 como parte de la Science Based Target initiative. El Grupo parte de la base de que sus emisiones se situarían en torno a los 46 millones de toneladas en 2030 sin las medidas de la nueva hoja de ruta de sustentabilidad. En 2020, las emisiones fueron de 33 millones de toneladas métricas. En la actualidad, la empresa se compromete a reducir estas emisiones anuales de CO2 del Grupo por debajo de los 29 millones de toneladas antes de 2030, a pesar del fuerte crecimiento previsto de las actividades logísticas mundiales.

Para lograr esto, Deutsche Post DHL Group invertirá alrededor de 7.000 millones de euros (Opex y Capex) en soluciones logísticas climáticamente neutrales para 2030. Los gastos derivados de ello hasta el año 2023 ya se tuvieron en cuenta en el plan de inversiones. Para las distancias cortas y la última milla, el Grupo sigue impulsando la electrificación de su flota de vehículos. Para 2030, el 60% de los vehículos de reparto de última milla en el mundo serán impulsados eléctricamente, por lo que habrá más de 80.000 vehículos eléctricos circulando. En 2020, la cifra era del 18%.

En los trayectos más largos, especialmente en el transporte aéreo, los motores eléctricos no son una alternativa en un futuro próximo. Por eso, Deutsche Post DHL Group está impulsando el desarrollo y el uso de combustibles producidos a partir de energías renovables. Para 2030, al menos el 30% de la demanda de combustible en la aviación y el transporte de línea habrá de cubrirse con combustibles sustentables. Además, el Grupo está invirtiendo en inmuebles respetuosos con el medio ambiente (oficinas, centros de clasificación de correo y paquetería y almacenes logísticos). Todos los edificios nuevos que se construyan serán neutrales desde el punto de vista climático.

En este sentido, Frank Appel mencionó:”Las alternativas de combustible sustentable y limpio son elementales para una logística climáticamente neutra en un mundo globalizado. En el transporte aéreo, en particular, podrían ayudar a reducir las emisiones de CO2. Precisamente por eso participaremos aún más intensamente en iniciativas y fortaleceremos el intercambio entre las industrias para desarrollar globalmente una estrategia y estándares en este sentido. Una cosa es cierta: solo aunando fuerzas entre países y sectores conseguiremos un progreso verdaderamente sustentable en todos los ámbitos”.

Responsabilidad social: promover la diversidad y mantener un alto nivel de satisfacción de los empleados

Sobre la base de los valores corporativos de “Respeto y Resultados”, Deutsche Post DHL Group también promoverá en mayor medida la inclusión y la igualdad de oportunidades dentro de la organización. Se estima que la proporción de mujeres ejecutivas a nivel directivo aumentará del 23,2% actual a un mínimo del 30% en el año 2025. “Nuestro personal diverso y motivado es la clave para una excelente calidad de servicio y una alta satisfacción de los clientes. Los clientes satisfechos son la base del éxito económico. Esta es otra razón por la que estamos convencidos que vale la pena promover activamente la igualdad de oportunidades”, dice Thomas Ogilvie, Miembro de la Junta Directiva Responsable de Recursos Humanos y Director de Asuntos Laborales de Deutsche Post DHL Group.

Deutsche Post DHL Group se propone asimismo ampliar su contribución social a la sociedad en los próximos años. El Grupo se compromete a invertir anualmente el 1% de sus beneficios netos en sus programas e iniciativas de repercusión social. El programa GoTrade, lanzado en el otoño de 2020, se centra en brindar a las pequeñas y medianas empresas de los países en desarrollo acceso a los mercados mundiales y, de este modo, posibilitar el comercio transfronterizo. El programa de respuesta ante catástrofes naturales GoHelp proporciona asistencia logística de emergencia de forma rápida y gratuita en caso de desastre. El Grupo también sigue ampliando el programa GoTeach, que mejora la empleabilidad de los jóvenes que viven en circunstancias socialmente desfavorecidas a causa de la pobreza, la pérdida de seres queridos o que huyen de un desastre, preparándolos con los conocimientos y habilidades que permitan una transición exitosa al mundo laboral.

Estrategia corporativa: los más altos estándares en todos los rincones del mundo

Por otro lado, Deutsche Post DHL Group se impone reglas aún más estrictas en materia de gobierno empresarial. Por ejemplo, se actualizó el Código de Conducta para Proveedores. Las reglas y estándares descritos en él se ajustan ahora aún más a los criterios de sustentabilidad. Además, se introdujo una nueva declaración política sobre derechos humanos. “Como líder del mercado, somos un modelo de prácticas empresariales responsables y éticas, y de comportamiento equitativo. Los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo son una parte integral de la Estrategia 2025 y, por consiguiente, todos los indicadores clave de rendimiento relevantes están integrados en la gestión del Grupo y en sus informes periódicos”, afirma Melanie Kreis, Miembro de la Junta Directiva, Directora de Finanzas de Deutsche Post DHL Group.

En el futuro, el alcance de estos objetivos se deberá tener en cuenta a la hora de calcular la remuneración de la Junta Directiva. Se ponderarán en un 30% y los objetivos financieros en un 70%. Esto se propondrá a la Asamblea General Ordinaria de accionistas del 6 de mayo de 2021.

El Grupo Deutsche Post DHL (DPDHL) es el operador logístico líder mundial en el sector. El Grupo conecta a las personas y los mercados, y es un facilitador del comercio mundial. Persigue los objetivos estratégicos de ser la primera opción (first choice) para los clientes, empleados e inversores de todo el mundo. DPDHL contribuye a la sociedad en todo el mundo a través de prácticas comerciales sostenibles, la ciudadanía corporativa y las actividades medioambientales. Para el año 2050, El Grupo Deutsche Post DHL se propuso lograr una logística de cero emisiones de CO2.

El Grupo Deutsche PostDHL encubre dos marcas fuertes: DHL ofrece una amplia gama de servicios de paquetería y de envío express internacional, transporte de carga y servicios de gestión de la cadena de suministro, así como soluciones logísticas de e-commerce. Deutsche Post, por su parte, es el principal proveedor de servicios postales y de paquetería de Europa. DPDHL emplea aproximadamente a 570.000 personas en más de 220 países y territorios de todo el mundo. El Grupo registró un volumen de negocios por el valor de más de 66 mil millones de euros en 2020.

THE logistics company for the world.