Neuquén (EP), 20 de Mar 2023. Suman simulador de última generación al Centro de Entrenamiento de DLS Archer en Neuquén.

La firma de ingeniería que cuenta hoy en el mercado con ocho equipos de perforación, presentó su espacio de capacitación con un simulador virtual de perforación que busca mejorar la seguridad y la calidad de las maniobras en los procesos, en un ambiente totalmente controlado.

El pasado miércoles 15 de marzo, DLS Archer inauguró un nuevo Centro de Entrenamiento y Tecnología en el parque industrial de la ciudad de Neuquén que incluye un simulador virtual de perforación, el cual ofrece una realidad mixta con la tecnología más avanzada del mercado, buscando mejorar la seguridad y la calidad de las maniobras en los procesos de perforación, permitiendo así incrementar las competencias a las que se enfrentan día a día sus colaboradores, en un ambiente totalmente controlado.

Las nuevas instalaciones del centro incluyen una sala de entrenamiento para acceder a la formación online con cursos técnico-operativos, asociados a las actividades críticas en los procesos de perforación, seguridad, salud, medioambiente y calidad.

Este nuevo Centro de Entrenamiento y Tecnología es parte de un Plan de Inversiones iniciado en el año 2020, más de 25 millones de dólares ejecutados e invertidos, el cual incluyó la transformación de la totalidad de sus equipos de perforación “high spec” a los nuevos requerimientos de 7500 PSI y al cambio de orientación de la torre a 90° para operaciones offline, lo cual les permite brindar mayores prestaciones e incrementar el nivel de servicios en operaciones de campo para sus clientes con operaciones de perforación de pozos en Vaca Muerta.

Características del Simulador de Realidad Mixta

El simulador modelo AQILA PATAGONIA 3.1 incorpora las últimas tecnologías del mercado, que permiten emular los sistemas operativos de los perforadores, tanto en la disposición de los controles y en los requerimientos de los eventos a simular, como en la diagramación del equipo y en su locación.

El corazón del simulador es su motor matemático, cuya función es manejar la gran cantidad de variables puestas en juego en una maniobra, que interactúan entre si siguiendo las leyes de la física. Además, cuenta con un software, el cual hace de nexo entre el motor matemático, la gráfica y los controles.

La gráfica permite no solo lograr la visión desde distintas posiciones y ángulos en la locación, de manera que el operador puede ver lo que está sucediendo en los distintos sectores del equipo (bombas, piletas, corona, piso de enganche, etc.), sino que también tiene la opción de variar el horario (cualquier hora del día con las características de la iluminación y visión que esto representa), el clima (viento en distintas intensidades, nieve, lluvia, tormentas eléctricas, sol radiante, etc.) y el escenario geográfico según la necesidad.

El hardware cuenta con un puesto de comando con la disposición de controles, tanto manuales como con pantallas táctiles (5), que le permiten operar al maquinista de manera idéntica a la que se realiza en las operaciones de campo. Además, cuenta con un sistema de sonido, que aporta realismo a la tarea y una pantalla de 70” de altísima definición que hace de ventana del equipo.

El simulador está preparado para trabajar con la opción multi operador, lo cual implica que, además del operador, participen en la simulación otras personas del equipo de trabajo, como enganchadores, boca de pozo, entre otros, donde cada una con un casco de realidad virtual, puedan interactuar todos juntos en la maniobra que se esté realizando, todo esto en el escenario generado por el equipo. Esta opción combina la realidad mixta con la realidad inmersiva.

Desde la compañía aseguran que con esta nueva inversión DLS Archer apuesta a largo plazo a sus negocios en la región, focalizándose en el desarrollo del capital humano, con un método de entrenamiento de última generación.

