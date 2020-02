SHARE ON:

—

Buenos Aires (EP) 14 de Feb. – Elaborado por la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP), el informe mensual de diciembre pasado con el panorama sectorial señala que el 2019 fue un año con grandes desafíos para el sector químico-petroquímico como consecuencia de las debilidades de la demanda de las cadenas de valor a las cuales provee. En ese contexto, la industria registró una caída productiva anual del 4% y sus ventas medidas en dólares se derrumbaron un 25%. El sector siguió la misma evolución negativa mostrada por Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM) que cayó 6,4% en el 2019, según datos provisorios del INDEC.

Las exportaciones mantuvieron una mecánica pendular a lo largo del año, terminando en terreno negativo, con una caída del 32% en dólares. Los tres primeros meses del año tuvieron una buena dinámica exportadora; a partir de ese momento y con disparidad de valores las exportaciones del sector que representa la CIQyP® fueron en descenso. La contracción se enmarcó en un contexto recesivo, por alta inestabilidad cambiaria y monetaria; a ese momento el dólar se depreció un 10,5% y la tasa de interés pasó de 50% a 68%.

El informe de la CIQyP® destaca también la balanza comercial del año 2019 para los productos del sector; según datos preliminares, muestra un déficit de U$S 4480 millones, un 2% inferior al año 2018. La apertura de la misma muestra una caída del 6% en las importaciones y un 12% en las exportaciones medidas en dólares. La aplicación de retenciones a las exportaciones industriales, los precios internacionales y la sobreoferta de productos químicos a nivel mundial, ha afectado sensiblemente al sector, dónde los exportadores llevaron adelante operaciones con el solo objetivo de cubrir costos fijos.

Con respecto a la capacidad instalada del sector petroquímico, se confirmó la tendencia negativa de los meses anteriores. Para los productos petroquímicos básicos el año terminó con uso promedio del 58%, diez puntos porcentuales menos que el año 2018. La capacidad instalada para los productos petroquímicos de uso final (elaboración de los productos petroquímicos básicos) mantuvo la misma tendencia y alcanzó el 80% en promedio, 5% menos que el año anterior.

En el sector PyMIQ (Pequeña y Mediana Empresa Química), la producción anual creció un 8%, aunque las ventas locales (medidas en dólares) se redujeron un 5%. Las exportaciones de este sector mantuvieron una conducta irregular, mostrando en el acumulado del año un incremento del 5%.

Perspectivas para el 2020 y conclusiones

Consultadas las empresas sobre las perspectivas para el año 2020, el sector en general no prevé un rápido cambio de tendencia debido a que la demanda, aguas abajo, no mostraría rápidamente cambios en su desarrollo. Ante la consulta sobre cómo cree que la economía nacional acompañara el desarrollo de su negocio, el 50% de los encuestados cree que acompañará, el 48% cree que no tendrá incidencia y el 8%, que tendrá incidencia negativa. Paridad hubo también ante la consulta sobre la expectativa de las ventas durante el 2020, ya que el 42% cree que las ventas aumentarán y el mismo porcentaje, que permanecerá igual. Respecto a las exportaciones, el 60% coincidió en que se mantendrán estables, un 20% augura un descenso, un 10% que aumentará y un 10% que caerá abruptamente. Entre las principales limitantes del crecimiento destacaron las condiciones micro y macroeconómicas, y las restricciones al comercio exterior. (Nota: Datos elaborados por consulta a veinticuatro empresas de la Cámara que representan más del 70% de la producción industrial del sector.

Con respecto a las posibles restricciones al crecimiento se enumeran varios factores entre los cuales se encuentran el control a las importaciones vía administración del comercio, el aumento en las retenciones en la parte agrícola y la caída de precios a nivel mundial, como factores externos.

Otro factor externo de afectación al mercado local es el vigente conflicto entre EE. UU. y China, que podría implicar que plantas de otras regiones tiendan a colocar sus productos con regularidad en nuevos mercados; la amortiguación de esta situación estará dada por una criteriosa política de comercio internacional y un tipo de cambio que desincentive estas acciones.

Sin embargo, una recuperación de la economía local compensaría parte de esa situación por un mayor dinamismo del mercado doméstico, generando en el mediano plazo una posible suba de actividad.

Entre las firmas exportadoras, el panorama es levemente más positivo, con crecimientos limitados a ciertos nichos de mercado y regiones, como ser MERCOSUR y Brasil en particular; sin embargo, la baja de los precios internacionales reducirá rentabilidad tal como viene ocurriendo. Una política de estímulo a las exportaciones será vital para una mayor actividad externa.

Tampoco se prevén cambios sustanciales en la utilización promedio de la capacidad instalada del sector.

Respecto al informe de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP), su Director Ejecutivo, Jorge De Zavaleta comentó que “podemos concluir que el año 2020 tendrá al sector en ‘varias velocidades’ debido a su accionar, cadena de valor en la cual están inserto los productos y afectación de las actuales condiciones locales e internacionales.” También De Zavaleta agregó que “el entorno micro y macro que condiciona el mercado local, el acceso al crédito y capital de trabajo, la presión tributaria, el tipo de cambio, las retenciones, el control de importaciones, excedentes de capacidad a nivel mundial y baja demanda local pareciesen limitar una rápida salida del terreno negativo en el que se encuentra el sector”.

La Cámara de la Industria Química y Petroquímica emite mensualmente, desde 1999, un informe sobre la actividad industrial cuyas fuentes son las empresas del sector, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), NOSIS (Investigación & Desarrollo) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El trabajo cuenta con diferentes niveles de desagregación y se organiza en bloques productivos, los que a continuación se detallan: productos Inorgánicos, petroquímicos básicos, petroquímicos intermedios y petroquímicos finales (polímeros y elastómeros), agroquímicos y fertilizantes, y PYMIQ (Pequeña y Mediana Empresa Química).

Acerca de la CIQyP

La Cámara de la Industria Química y Petroquímica es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en 1949 con el objeto de representar a las empresas del sector químico y petroquímico. Agrupa a más de 150 empresas afines que representan más del 70% del valor agregado industrial del sector. Promueve el crecimiento y desarrollo sustentable del sector por medio de iniciativas de sus empresas socias, entre las que se pueden destacar grandes, medianas y pequeñas de capital internacional y local (nacionales).