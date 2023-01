—

Buenos Aires (EP), 17 de Ene 2023. Los tres integrantes del equipo superaron los desafíos de la competencia más extrema del mundo y celebraron en el podio de la ciudad de Damman, a la orilla del Golfo Pérsico.

El Puma Energy Rally Team, integrado por el argentino Juan Manuel Silva, la paraguaya Andrea Lafarja, y el guatemalteco Francisco Arredondo, completó con éxito la 45ª edición del Dakar que comenzó el 31 de diciembre en Yanbú, a la orilla del Mar Rojo, donde transitó más de 8000 kilómetros y finalmente cerró sobre el otro extremo del país en Medio Oriente.

El chaqueño “Pato” Silva, a bordo de un UTV modelo Can-Am Maverick X3 de FN Speed, finalizó en la 16ª posición de su categoría. “Terminé nuevamente un Dakar. Esta carrera se espera durante todo un año. Es apasionante. Esta vez fue muy exigente, por condiciones especiales por el clima, la lluvia, enlaces muy largos, fuimos al Empty Quarter. Estoy feliz de haberle ganador al Dakar otra vez”, sostuvo.

En tanto, Andrea Lafarja, con la Toyota Hilux V8 T1 de Overdrive Racing, se colocó en el Top 15 en la T1+ y en la posición 29 de la tabla general de autos. “Este es mi tercer Dakar. Fue muy duro realmente. La primera semana nos golpeamos mucho el cuerpo. No pudimos preparar bien la camioneta en la previa. Pero sobrepasamos los problemas. Y en la segunda parte fueron más dunas. Mi navegante es especialista en ese terreno y superamos los objetivos. Gracias al apoyo de Puma Energy yo puedo correr en este auto. Muchas gracias a todos los que enviaron sus buenas energías. Estoy súper feliz”, comentó.

Asimismo, “Paco” Arredondo, con la moto KTM alcanzó la 58° posición. “Terminé otro Dakar. Esto me provoca una felicidad extrema, porque he vencido a la propia carrera. La gente cree que es una competencia de autos o de motos, y no es así. Es una competencia de seres humanos superándose a sí mismos. Y en este sentido, me siento un privilegiado de haber llegado al podio del Dakar”, afirmó.

El Dakar 2023 llegó a su fin tras completarse la última etapa y el Puma Energy Rally Team venció todas las barreras, desafiando los límites que impuso la carrera más dura del planeta con la mejor energía.

Fuente Prensa Puma Energy