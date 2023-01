—

Buenos Aires (EP), 7 de Ene 2023. En la primera semana de la competencia más exigente del mundo, los tres integrantes del Puma Energy Rally Team, el argentino Juan Manuel Silva, la paraguaya Andrea Lafarja y el guatemalteco Francisco Arredondo, completaron cada uno de los desafíos que los pusieron a prueba.

En resumen, la etapa N° 1 se desarrolló sobre un recorrido total de 603 kilómetros, de los cuales 368 pertenecieron a la prueba especial. La carrera tuvo el denominado “rulo”, ya que la partida y la llegada fueron en el campamento de Yanbu, a orillas del Mar Rojo.

La segunda jornada unió el campamento de Yanbu con el de Alula, donde recorrieron 590 kilómetros de los cuales 431 correspondieron a prueba especial. Esta etapa fue extensa en tiempo y compleja por la escenografía, ya que los ríos secos, las grandes piedras y zonas peligrosas provocaron complicaciones a un buen porcentaje de los competidores. Sin embargo, los representantes del Puma Energy Rally Team lograron el objetivo de llegar si inconvenientes al objetivo.

La tercera etapa del Dakar 2023 sorprendió con una inesperada tormenta. En pleno desierto, el clima asombró con una feroz tormenta eléctrica que azotó la zona central de Arabia Saudita. Esta jornada, que unió a AlUla y Hail, se acortó en la prueba especial por la gran cantidad de agua que originó la crecida de ríos. El Puma Energy Rally Team ratificó su capacidad y superó otro escollo.

La 4ª etapa se efectuó bajo un sol que cambió el escenario y devolvió la sonrisa a los participantes. Los tres integrantes del equipo continental, largaron desde el campamento de Ha’il y recorrieron573 kilómetros en total, de los cuales 425 fueron cronometrados en la prueba especial.

El quinto día del Dakar 2023 se desarrolló con un “bucle”, dado que tuvo como largada y punto de llegada el campamento de Ha’il, con 646 kilómetros de recorrido total, de los cuales 375 correspondieron a especial.

Las condiciones climáticas obligaron a los organizadores de la prueba a modificar el recorrido de la 6ª etapa pero todo esto no amedrentó al Puma Energy Rally Team, que salió airoso de esta situación.

Al mando de su UTV modelo Can-Am Maverick X3 de FN Speed, el piloto chaqueño se mantiene expectante con el Side by Side alternando el Top 20 de la clase T4 entre los vehículos livianos y comentó sus sensaciones: “Es un Dakar difícil. Pero estoy en un buen equipo y, si no se complica nada, todos los días llego al campamento a las 19, me ducho con agua caliente. No la paso mal. Son etapas largas, pero me encuentro impecable y, por suerte, no hemos tenido grandes problemas que nos retrasaran como para trastocar nuestra rutina”.

En tanto, al volante de su Toyota Hilux V8 T1 de Overdrive Racing, la conductora paraguaya concluyó este viernes en el 36° puesto del ranking general dentro de la categoría autos y, luego de vencer algunos contratiempos, se mostró sumamente optimista de cara al futuro: “Ha sido difícil, pero nada nos va a detener. Estoy cansada y feliz a la vez, porque se ven los resultados de nuestro esfuerzo diario. Con mucha garra seguiremos hacia adelante. ¡Gracias Paraguay por el apoyo! ¡Vamos el Puma Energy Rally Team!”.

Por su lado, arriba de su KTM 450 Rally de Vas Team, el motociclista guatemalteco terminó 38° en la última etapa del Rally 2, se afianzó en el top 50 de la tabla general y manifestó su opinión acerca de los avances obtenidos en medio de las complicaciones climáticas y los desafíos que impone el recorrido de los vehículos: “El Dakar está siendo muy duro, el más complicado de los últimos tiempos. Eso genera que se acumule cansancio y que las máquinas sientan el ritmo intenso. Pero lo importante es que estoy entero, contento por lo que hemos logrado con el equipo”.

En otro orden, la organización determinó una serie de cambios para los próximos días teniendo en cuenta que las lluvias obligaron a saltear el campamento de Al Dawadimi, por lo que la caravana Dakar en la 7ª etapa regresará a esa zona. Mientras tanto, el experimentado Puma Energy Rally Team continúa desafiando cada uno de los obstáculos que impone la competencia más difícil del mundo, con la potencia y el compromiso que caracterizan a la marca.

Plan de Incentivo “Experiencia Dakar para Operadores”

Paralelamente, Puma Energy llevó adelante por segundo año la “Experiencia Dakar para Operadores”, un premio para que cerca de 60 operadores de la red tuvieran la posibilidad de viajar y vivir de cerca la experiencia. La compañía líder en el mercado global de energía realizó este plan de incentivo con participantes de Argentina, Paraguay y los países de Centroamérica donde la marca tiene operaciones.