Buenos Aires (EP), 28 de septiembre 2021. Spot! To Go es la nueva experiencia de compra digital de AXION energy para sus tiendas Spot!. Alineado con las nuevas tendencias, AXION energy incorpora un modelo smart service, Spot! To Go, que permitirá a los clientes que visiten las estaciones de servicio realizar compras desde el celular sin bajarse de su auto ni hacer filas y recibir los productos de la tienda Spot! de la manera más conveniente y rápida.

Mientras el usuario carga combustible, el playero le acercará un código QR para escanear y hacer la compra de productos de la tienda. El sistema detectará automáticamente en qué surtidor se realizó la compra y un colaborador de Spot! le acercará el pedido hasta el vehículo. En caso de que el cliente esté sentado dentro del salón, podrá mediante el código QR que encontrará en las mesas e individuales acceder a este servicio ya que el sistema también ubicará su lugar dentro de la tienda y le acercará el pedido, priorizando su comodidad y tiempo.

Este nuevo desarrollo tecnológico se suma a las múltiples propuestas innovadoras que la compañía viene implementando en las tiendas Spot! y en las estaciones de servicio de AXION. El objetivo es optimizar los tiempos de espera de sus clientes, brindándoles alternativas para mejorar su experiencia de compra, pudiendo elegir la forma más cómoda para pedir y recibir sus productos, adaptándose a las necesidades del consumidor actual.

Mauro Gil, gerente de la red propia de estaciones de AXION energy, destacó: “Representa un gran orgullo ser los primeros en ofrecer en nuestras tiendas Spot! un servicio innovador, ágil y diferencial, que le facilitará la experiencia de compra al cliente”.

Dentro del marco Spot! to go, en algunas estaciones existe también la posibilidad de retirar el pedido mediante SmartBox, un novedoso dispositivo de pick up que cuenta con un módulo de desinfección para los productos, a través del cual no es necesario ingresar al local ni hacer filas, lo que genera una experiencia diferente y única en estaciones de servicio. “Otra opción que brinda esta tecnología es poder realizar el pedido desde tu casa”, contó Gil. “Con la URL https://axion.retiroexpress.com elegís tus productos y seleccionás por cuál estación lo pasás a buscar”, señaló.

Esta etapa forma parte de un proceso de digitalización y automatización de experiencias que están sucediendo en AXION energy. El objetivo es poder atender a un gran caudal de clientes logrando una experiencia de compra futurista y diferenciadora, optimizando los tiempos de despacho de productos y permitiendo que las tiendas Spot! funcionen las 24 horas del día.

AXION energy impulsa proyectos que acompañan las nuevas conductas y tendencias de los consumidores argentinos y del mundo. Intenta estar un paso adelante, innovando con foco en mejorar la experiencia de compra y hacer más placentera la estadía en sus estaciones de servicio.