Santa Cruz (EP), 10 de Oct 2022. El Sindicato de Petróleo Gas y Biocombustibles Cuenca Austral Santa Cruz, informa de acuerdo a los acontecimientos de público conocimiento en las diferentes empresas contratistas y ante la operadora COMPAÑÍADE COMBUSTIBLES S.A. que nuestra organización sindical lleva adelante reclamos en donde se avasallan los derechos de los compañeros petroleros, que afectan no solo a los trabajadores sino a sus familias, la responsabilidad más importante de todo hombre de bien.

ETAP S.R.L.

Queremos mostrar en primera medida la negligencia y las actitudes discriminativas que posee la empresa ETAPS.R.L. contra los trabajadores afiliados a nuestro sindicato, llegando a su máxima expresión al DESPEDIR a un operario por el solo hecho de ejercer el derecho de libertad sindical, el compañero por presentar su nueva afiliación y en cuestión de horas fue despedido por la empresa sin poseer ningún argumento sólido, tomando partido por presiones externas o no, dejando de lado sus responsabilidades como compañía. Hecho que desato la medida de fuerza llevada adelante.

Por este medio repudiamos el accionar de la empresa de servicios tanto por su decisión, como por no poseer encargado de base fuera de convenio, sino dejar a una persona con lineamiento sindical como responsable, cosa no contemplada por ningún convenio de base.

Actualmente seguimos con el acompañamiento y contención de nuestro afiliado, bajo el marco que la autoridad de aplicación y la empresa solicitaron, por causa del rompimiento de la paz social en la región, mediante sus actos.

PECOM SERVICIO ENERGÍA S.A.

En este aspecto nuestra institución sindical está llevando diferentes reclamos que conllevan un incremento salarial, por consiguiente una mejora en la vida de los compañeros petroleros de PECOM SERVICIO ENERGIAS.A.

La comisión Directiva, como sus delegados llevaron medidas de acción directa tanto en la ciudad de Rio Gallegos, como en cada uno de los yacimientos en donde ejercen trabajos los empleados de la empresa deservicio. Situación que genero un cien por ciento de acatamiento a la medida, demostrando que la grandeza de un sindicato no se mide por su bolsillo, sino por el acompañamiento de sus afiliados, donde sienten el apoyo de la organización poniéndose al frente de la necesidad de uno o mil compañeros, cada uno tan importante para la familia de la CUENCA AUSTRAL.

Detallamos algunas de la negligencia propiciadas por la empresa de servicio, consistente en la falta de adecuación en el cálculo de las horas extraordinarias de los trabajadores, en donde no se tomó la totalidad de los adicionales para su liquidación, pago de horas extras al 100% para el día sábado en su totalidad, pago adicional traslado con su respectivo retroactivo para todos los trabajadores diurnos, pago adicional parte para yacimientos CHIMEN AIKE, retroactivo adicional parte yac. Punta Loyola, mejora en instalaciones de trabajo y de pernocte , Cuenca Austral no entrega los derechos conseguidos para mejorar la calidad de vida de los compañeros en los yacimientos, ingresos por falta de personal, situación que genera trastornos no solo en lo operativo, sino en el incumplimiento de sus descansos como estipulan las normas laborales de la republica argentina, etc.

El sindicato petrolero Cuenca Austral quiere agradecer a todos los trabajadores AFILIADOS O NO a nuestra organización, estas son algunas de las luchas que llevamos adelante y que con el brazo fuerte de la convicción, acompañamiento y compromiso de nuestros afiliados, nosotros como sindicato de primer grado, bajo la conducción de TURCHETTI Marcelo, lo vamos a lograr.

Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible Cuenca Austral Santa Cruz