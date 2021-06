—

San Juan (EP), 02 de Junio 2021. La ayuda que abonará los cuatro próximos meses el gobierno de San Juan para sostener a 1.200 empresas, unos 10.000 empleos y poco más de 4.000 trabajadores independientes (monotributistas y autónomos) provenientes de las actividades no esenciales -que han sido las más golpeadas como consecuencia de la pandemia- superará los 1.000 millones de pesos, según los cálculos del Ministerio de Hacienda y Finanzas. La partida de beneficios tendrá un impacto directo en las cuentas públicas cercano al equivalente a un medio aguinaldo en valores netos o de bolsillo, de toda la administración pública, estimaron en esa cartera. Sin embargo no será el único aporte hacia el sector privado, porque las autoridades anticiparon que además pronto habrá beneficios en los servicios de agua y electricidad (ver página 4) para el sector de Hotelería y de Gastronomía, que han sido los más perjudicados por el coronavirus y las cuarentenas. El programa denominado Proteger Empleo, anunciado ayer por el gobernador Uñac y sus ministros de Hacienda, de Producción y de Turismo, pondrá en circulación esos mil millones de pesos entre los meses de julio y octubre próximos, al abonar parte del sueldo de cada empleado y trabajador independiente, durante 4 meses. Serán $15.000 para empleados de comercios minoristas y actividades turísticas y también para autónomos o monotributistas de esos sectores, o cualquier otro no esencial que haya estado impactado por la pandemia. Entran, por ejemplo, servicios de turismo, transporte escolar, industrias culturales, gimnasios, peluquerías, etc. La titular de Hacienda, Marisa López, dijo que el subsidio alcanzará entre el 25% y 30% del sueldo promedio de un empleado de comercio. Para el caso específico de hotelería urbana y las agencias de viaje, el monto se eleva a $22.000 (ver Claves). La titular de Turismo, Claudia Grynszpan, dijo que este último beneficio es para los hoteles y apart ubicados en Capital, Rivadavia, Santa Lucía y Rawson. En cambio no es para sectores esenciales, tales como supermercados, almacenes, farmacias, ferreterías o talleres de autos. Obviamente, la ayuda oficial recaerá solamente en empleos o trabajadores independientes registrados o “en blanco”, y esta semana se darán a conocer todos los pasos para anotarse durante junio en la Agencia Calidad San Juan, y poder recibir el beneficio en julio, agosto, septiembre y octubre. El monto será depositado directamente en la cuenta de cada trabajador. El impacto de ese dinero que se pone en la calle tendrá un efecto benéfico no sólo para las pymes y sus trabajadores, sino también en el consumo, según resaltaron también las cámaras comerciales que fueron al acto realizado en Casa de Gobierno. El secretario de Hacienda, Gerardo Torrent, habló de un triple impacto: “”Primero, el sostenimiento del empleo, ante la situación difícil que se atraviesa; segundo, apuntalar a las empresas que la están pasando mal; y tercero, favorecer los niveles de consumo en la provincia de San Juan”. Junto con el anuncio de esos subsidios al empleo, Uñac también dijo que se suspenden las causas judiciales y cautelares hasta octubre, lo que fue interpretado como un alivio por los empresarios. Diversos sectores empresarios celebraron ambos anuncios. La excepción provino de la Federación Económica y los centros comerciales que están bajo su paraguas, los cuales se mostraron ofendidos al no haber sido invitados al acto oficial donde se anunció la medida.

REPERCUSIONES

Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, dijo que el anuncio fue “una grata sorpresa” y destacó que llegará a también a un “sector muy vulnerable” como son los negocios de los departamentos, y que será “”una bocanada de oxígeno” para muchos monotributistas. Agregó que la ayuda llegará en la época invernal, que es donde se registran las menores ventas del comercio, y anticipó que el sector pedirá que el beneficio al empleo siga hasta diciembre. Por su parte, el vocero del sector Gastronómico, Ruben Miadosqui, quien también es vicepresidente de la Asociación Hotelero-gastronómica, insistió en la necesidad de sancionar la Ley de Emergencia para ese sector, lo que permitiría obtener descuentos de impuestos provinciales, además de beneficios en los servicios.

DATOS PRINCIPALES DE PROTEGER EMPLEO

Monto del subsidio

El Gobierno asistirá con un monto de $15.000 por trabajador o monotributista, en las actividades relacionadas con el comercio no esencial, actividades turísticas y gastronómicas. Será de $22.000 para hotelería urbana y agencias de viajes.

Requisitos básicos

Para obtener el beneficio provincial no deben haber accedido al Repro II nacional, y no deben realizar despidos. El trabajador independiente debe contar con al menos dos aportes en los últimos seis meses en el régimen de monotributo y/o autónomo.

Duración y alcance

El beneficio se otorgará por 4 meses, es decir, se abonará a mes vencido en el mes julio, agosto, septiembre y octubre de 2021. Será depositado en la cuenta de cada empleado. Alcanza a 1.200 pymes, unos 10.000 trabajadores y 4.000 monotributistas.

Ejecuciones fiscales

También se confirmó una nueva disposición, cuya norma se elaborará esta semana; que es la suspensión de las ejecuciones fiscales y las medidas cautelares. Esta medida se extenderá, de igual manera, hasta el mes de octubre del presente año.

