SHARE ON:

—

Buenos Aires (EP) 11 de Feb. – Este es el tercer año que Dow es el principal patrocinador del programa de premios reconocido mundialmente.

Los ganadores anteriores del Diamond incluyen Dai Nippon Printing Co., Ltd, Procter & Gamble y Solutions Inc.

Dow (NYSE: DOW) invita a los participantes a inscribirse en el 2020 Packaging Innovation Awards. Las inscripciones para el programa de premios internacionales se aceptarán hasta el 10 de abril en el sitio web de Packaging Innovation Awards.

Dow patrocina el programa anual para reconocer el pensamiento original e innovador que está transformando el panorama de los embalajes a través de una mejor experiencia de usuario y innovaciones en sostenibilidad.

El programa del año pasado contó con más de 250 inscripciones de más de 30 países y resultó en 8 ganadores del Diamond Finalist, 10 ganadores del Gold Award y 12 ganadores del Silver Award. El honor más alto, el Diamond Award, fue otorgado a Dai Nippon Printing Co., Ltd., por su botella plástica PET DNP Funcional Film Complex. Esta botella, que incorpora avances en sostenibilidad, ofrece una apariencia diferente al vidrio debido a una capa externa desmontable que puede actuar como una barrera de oxígeno cuando se combina con PET.

“Cada año, el Packaging Innovation Awards destaca los proyectos, nuevos puntos de vista y las ideas que están ampliando los horizontes”, dijo el juez David Luttenberger, director global de embalajes del Mintel Group, Ltd. “Nuestra industria enfrenta desafíos únicos de sostenibilidad y comercio electrónico, pero en tiempos difíciles pueden surgir las soluciones más innovadoras para lograr un avance real. Este programa reconoce enfoques innovadores de empaques que pueden simplificar el comercio e impulsar la economía circular del plástico”.

Los premios continúan siendo el programa independiente de reconocimiento más antiguo de la industria. Dow nuevamente está componiendo un panel internacional de jueces independientes en varias disciplinas para proporcionar una perspectiva global sobre diseño, ingeniería, comercio minorista, comercio electrónico, conversión y de lo académico. El grupo analizará y juzgará en colaboración cada inscripción en función de tres criterios: tecnología, sostenibilidad y experiencia del usuario.

“Packaging Innovation Awards es uno de los mejores ejemplos de la ambición de Dow de ser la compañía de ciencia de materiales más innovadora, inclusiva, sostenible y centrada en el cliente del mundo”, dijo Diego Donoso, Presidente del negocio de Empaques & Plásticos de Especialidades de Dow. “Estos premios reúnen a las mejores mentes de nuestra industria para presentar verdaderas innovaciones que impulsarán nuestra sociedad. Me siento honrado de que nuestra empresa pueda facilitar este evento y brindar a estos innovadores y diseñadores el reconocimiento que se merecen”.

La participación en el concurso es gratuita y los solicitantes no están obligados a utilizar materiales de Dow en sus productos. Todas las entradas deben ser productos comerciales que hayan estado en el mercado durante más de seis meses.

Visite www.dowpackagingawards.com para obtener más información.

Acerca de Dow

(NYSE: DOW) combina uno de los más amplios conjuntos de tecnología de la industria con integración de activos, innovación enfocada y escala global para lograr un crecimiento rentable y convertirse en la compañía de ciencia de materiales más innovadora, centrada en el cliente, inclusiva y sostenible. El portafolio de Dow de materiales de desempeño, intermediarios industriales y negocios de plásticos ofrece una amplia gama de productos y diferenciadas soluciones basadas en la ciencia para nuestros clientes en segmentos de alto crecimiento, como embalaje, infraestructura y atención al consumidor. Dow opera 109 sitios de fabricación en 31 países y emplea a aproximadamente 36,500 personas. En 2019, las ventas de la compañía totalizaron aproximadamente $43 mil millones de dólares. Las referencias a Dow o Compañía significan Dow Inc. y sus subsidiarias. Para obtener más información, visite www.dow.com o siga a @DowNewsroom en Twitter.