Punta Arenas Chile (EP), 11 de septiembre 2020. Según el presidente del Sindicato de Trabajadores de ENAP, Alejandro Avendaño, “actualmente hay 42 trabajadores positivos, tanto contratistas como trabajadores propios de la empresa”.

Durante la jornada de ayer se dio a conocer por parte de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), que el área de fraccionamiento de la planta de Cabo Negro paralizó su funcionamiento debido a trabajadores contagiados por Covid-19.

La empresa, mediante un comunicado, expresó que “privilegiando la salud de nuestros trabajadores y tomando todas las precauciones para la operación, ENAP Magallanes ha suspendido temporalmente el funcionamiento del área de fraccionamiento de su planta Cabo Negro”.

Reconociendo ENAP que “la situación se debe a los últimos casos positivos de Covid-19 que han afectado a los trabajadores de la empresa y a las correspondientes medidas preventivas que se han adoptado para resguardar la salud de estos”.

Además, la estatal llamó a la tranquilidad, señalando que “esta detención en ningún caso afecta el suministro de gas para la región ni el abastecimiento de combustibles como gasolinas, diésel y kerosene”.

Hasta ahora desde ENAP comunicaron que la detención inicialmente está programada por un periodo de tres días a contar de ayer.

Al ser consultado, sobre esta situación el presidente del Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes, Alejandro Avendaño, manifestó su preocupación, debido a que ellos venían desde hace meses manifestándole a los ejecutivos de la estatal, las deficiencias en las medidas de prevención adoptadas, las cuales según indicó Avendaño, “no fueron escuchadas”.

Además, el dirigente sindical, expresó que “éste es un tema que nos tiene muy preocupados. Nosotros habíamos advertido de la problemática. Hoy día ya desde que partió el Coronavirus en marzo, ya llevamos 70 trabajadores contagiados y de los cuales se han recuperado 28, actualmente tenemos 42 trabajadores positivos dentro de ENAP, tanto contratistas como trabajadores propios”.

Avendaño, culpó directamente a los ejecutivos por los altos contagios en la empresa, mencionando que “por no tomar las preocupaciones que se estaban advirtiendo, esta situación que nos sucedió nos tiene molestos, porque no se tomaron las precauciones. Existe un protocolo en donde debemos almorzar de a dos, pero en Cabo Negro están todos en una misma sala almorzando, por lo tanto, no se saca nada tener un protocolo, entonces cosas como esas hacen que pasen esta situación y no se planificó de buena manera para que esto no suceda”.

Finalmente, al ser consultado Avendaño, respecto de que si en tres días considera que se volverá a operar, indicó que “no lo creo, si los trabajadores que hoy bajaron uno de ellos sale positivo no podrá funcionar la planta y por lo menos será hasta 14 días más”.

