Punta Arenas Chile (EP), 09 de Febrero 2022. El presidente del Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes, Carlos Aro, detalló ayer cuál debiera ser la participación de la estatal en el futuro negocio del hidrógeno verde que se proyecta en la región.

“Lo que queremos es que ENAP sea un aliado de los inversionistas, donde las energías limpias deben correr por el Estado. Por lo tanto, nosotros no vemos ningún problema en aliarnos con una empresa en particular, donde la empresa estatal tenga mayor participación, 50% más uno… ”

-¿Que el Estado monopolice de algún modo la inversión en energías limpias?

“No, no estoy diciendo monopolice, estoy diciendo que el control lo debe tener la empresa del Estado, en su mayoría respecto de eso.

-¿Pero eso no desincentivará la inversión?

“¿Por qué pasaría eso?

– Porque alguien puede preferir obtener mayores ganancias de otro modo.

“El rol de las empresas del Estado es regular mercados en beneficio de los ciudadanos y lo que está haciendo la Convención Constitucional, parte de eso es”.

-Pero los inversionistas pueden alejarse si les ponen muchas condiciones…

“Es que en el caso del hidrógeno verde, cuando hay infraestructura que no es de ellos y que es de la empresa, por ejemplo, los puertos a lo mejor, o requieren de energía o algunas materias primas, como gas y energía eólica que puede ofrecer ENAP, eso es importante, tenemos infraestructura y material humano. Ahora bien, como tú dices, las empresas también tienen especialistas e infraestructura, pero la idea es hacer la sinergia completa para ir avanzando. Pero así como estamos ahora, donde la empresa ENAP tiene un rol solamente impulsor, como dice esta administración que ya se va, me parece que no corresponde y estamos buscando espacios para eso”, concluyó el dirigente sindical.

Fuente https://elpinguino.com/

Fotografía Elperiodista.cl