—

Santa Cruz (EP), 02 de agosto 2022. Con apenas 25 años, Soledad Díaz es la primera mujer técnica de FinningCAT Argentina, donde realiza la manutención de los equipos en la operación minera Cerro Vanguardia.

En junio, la joven santacruceña, Soledad Díaz, comenzó su primera campaña como técnica en mantenimiento de equipos Caterpillar. Llena de entusiasmo y ambición, junto a sus compañeros, es responsable del soporte de camiones, cargadoras y excavadoras de la mina ubicada en Cerro Vanguardia, Santa Cruz, a unos 157 km de Puerto San Julián.

En el marco del compromiso de FinningCAT por avanzar en la inclusión del talento femenino en posiciones históricamente masculinizadas, para lo que han progresado en intervenir todos sus procesos de gestión de personas con una mirada de género, implementando programas de capacitación y aceleración de habilidades en oficios técnicos.

Con el objetivo de trabajar en un puesto de administrativa, Sol se presentó a la entrevista de una oferta laboral en Finning. Pero, cerca de terminar la conversación, el reclutador le ofreció ocupar el puesto de técnica en mantenimiento de equipos y, a pesar de saber que no tenía experiencia en el rubro, desde la empresa le brindaron la oportunidad para continuar capacitándose y así tomar el rol que le estaban ofreciendo.

“El reclutador me dijo: yo sé que vas a poder, por eso te ofrezco a vos esta posibilidad; […] es algo re importante porque vas a ser la primera. Van a ser muchos varones y tendrás desafíos, pero lo más valioso es que vos quieras aprender”

La jornada laboral se organiza en turnos de 14 días en el campamento, ubicado en el Cerro Vanguardia en Santa Cruz, y los siguientes 14 días en casa, acompañada de su pareja, quién trabaja como supervisora de almacenes en otra minera, y sus mascotas.

Previo a su ingreso al yacimiento, realizó los cursos de seguridad e inducción, y -a pesar del miedo a ser subestimada por ser mujer-, una vez instalada en el campamento, se animó a cambiar un caño de refrigeración de un camión, durante su primera subida a la faena minera.

“Tenemos un sistema para ver cómo funcionan las piezas y partes, donde van y una planilla que nos sirve como guía; mi puntero me dijo – fijate si lo podés hacer- y efectivamente pude. En ese momento me sentí realizada, no podía creer que pude hacerlo; hasta mi supervisor se sorprendió porque yo llevaba solamente 10 días y ya me había puesto a trabajar con un equipo de FinningCAT”

Actualmente, Sol es un ejemplo para que otras mujeres desafíen sus sesgos de género y opten por carreras y oficios industriales:

“Me encanta la idea de que sigamos incorporando mujeres en todos los ámbitos. Pienso capacitarme y ser la mejor, para que en un futuro pueda capacitar a mujeres yo también. Mi mensaje es que se animen, aunque les guste ser mecánica o ser operadora, hay que animarse y hacer lo que realmente a una le gusta; y no dejar que nadie venga y te diga “no vas a poder”. Además, no todo es fuerza, muchas veces es inteligencia”

En este contexto, el programa gratuito y online para la comunidad llamado Técnicos/as para Latinoamérica, que entrega formación inicial en habilidades técnicas, ya ha superado los más de 2.500 inscritos en toda Argentina.

Acerca de Finning

Finning Sudamérica provee equipos, repuestos y servicios a las industrias de la minería, construcción, forestal, energía, petróleo & gas, y marítima. A nivel mundial es el socio más importante en la distribución de equipos y servicios Caterpillar.

El principal foco de Finning es entregar un servicio de excelencia, que incluye una asesoría experta, innovación permanente en los productos y altos estándares de seguridad. En la región, la empresa está presente en Argentina, Chile y Bolivia. Finning Sudamérica depende de Finning Internacional, empresa que cuenta con casi 90 años de trayectoria y experiencia en el rubro.