Buenos Aires (EP), 01 de septiembre 2021. El canje de su ON Clase XX y ON Privadas por un total de US$ 553 millones logró una adhesión del 83%, superando todas las expectativas iniciales.

Se emitirá un total de US$366 millones de la nueva ON Clase XXXI, el primer bono verde corporativo de Argentina en el mercado internacional, con vencimiento en 2027.

Este bono verde se encuentra respaldado por los ingresos del centro de generación eólico más grande de Argentina, el Parque Eólico Madryn.

Genneia, la compañía líder en generación de energías renovables en Argentina, alcanzó una adhesión del 83% al canje propuesto para sus Obligaciones Negociables con vencimiento en enero 2022, por un total de US$ 553 millones.

Como consecuencia de este destacable resultado, la compañía emitirá el próximo 2 de septiembre un total de US$ 366 millones de la ON Clase XXXI, el primer bono verde corporativo de Argentina en el mercado de capitales internacional. Los bonistas que escogieron la Opción A, recibirán US$ 1.015 de la nueva ON Clase XXXI por cada US$ 1.000 de ON Clase XX. En tanto, los bonistas que se inclinaron por la Opción B, recibirán US$ 710 de la nueva ON Clase XXXI y US$ 298 en efectivo por cada US$ 1.000 de ON Clase XX.

Este nuevo instrumento tendrá un cupón de 8,75% y su vencimiento será en septiembre de 2027, pagadero en 10 cuotas semestrales iguales. Asimismo, este bono verde se encuentra respaldado por los ingresos del Parque Eólico Madryn, el más grande del país.

El nivel de adhesión de los inversores superó las expectativas iniciales de la compañía, lo que confirma nuevamente la confianza del mercado en Genneia. Además de su atractivo intrínseco por ser un bono verde, el canje anticipado 5 meses antes de su vencimiento, el pago en efectivo y en bonos contribuyeron al éxito de la transacción. Es de destacar que dicho canje, no solo disminuye sustancialmente las necesidades de refinanciamiento de la compañía en 2022, sino que también descomprime las necesidades de utilizar reservas del BCRA.

En 2016 Genneia puso en marcha un plan de inversión en energías renovables mayor a 1.000 millones de dólares, que implicaron dos acciones sumamente positivas en favor del medio ambiente. Por un lado, la compañía aumentó su capacidad instalada renovable en más de 700 MW, y por el otro, desconectó 205 MW de energía fósil en el plazo de 3 años.

Acerca de Genneia:

Genneia es la compañía líder en la provisión de soluciones energéticas sustentables en Argentina, alcanzando el 25% de la capacidad instalada de energía eólica del país, lo que la convierte en la líder indiscutida del sector y una de las diez generadoras más importantes de Sudamérica.

Con el desarrollo de sus parques eólicos Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona y Necochea, la empresa actualmente cuenta con una potencia de 784 MW en energía eólica; y supera los 866 MW de energía renovable al considerar su parque solar Ullum (82 MW) ubicado en la provincia de San Juan.

El perfil crediticio de la empresa mejora trimestre a trimestre, reflejándose en un ratio de apalancamiento cayendo a 3,5x y una elevada liquidez que es utilizada para el repago de deuda. En los últimos doce meses, el EBITDA de Genneia alcanzó los US$ 250 millones.

Más del 90% de las ventas de Genneia están denominadas en dólares bajo contratos de largo plazo (PPA, según sus siglas en inglés) y más del 70% provienen de activos de energía renovable. Asimismo, más del 50% de los ingresos de Genneia se encuentran respaldados por las garantías del FODER y Soberana y algunos de sus contratos cuentan con el respaldo del Banco Mundial.