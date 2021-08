—

Buenos Aires (EP), 05 de agosto 2021. La compañía líder en energías renovables lanza en el mercado internacional el primer bono verde corporativo de Argentina, con vencimiento en 2027. Este bono se ofrece como canje de su ON Clase XX (vencimiento enero 2022) y es respaldado por los ingresos del parque eólico más grande de Argentina, el Parque Eólico Madryn.

Asimismo, la empresa anuncia la emisión de tres obligaciones negociables en el mercado local con calificación de bono verde. La licitación estará abierta hasta el viernes 6 de agosto.

Estas obligaciones negociables (locales e internacionales) están alineadas a los Principios de Bonos Verdes (GBP por sus siglas en inglés), y cuentan con la revisión independiente de la consultora Sustainalytics. La ON local además cumple con los requisitos del ByMA para entrar al panel de Bonos SVS.

Genneia, la empresa líder en generación de energías renovables en Argentina, anuncia una ON en el mercado internacional, para el canje de su ON Clase XX por US$ 500 millones; y el lanzamiento de tres nuevas ONs en el mercado local, por un monto a emitir en conjunto por US$ 40 millones, ampliable a US$ 80 millones. Los cuatro instrumentos fueron calificados como bonos verdes, por cumplir con requisitos nacionales e internacionales en la materia.

Oferta de canje y primer bono verde internacional

La compañía anuncia el lanzamiento de su primer bono verde en el mercado de capitales internacional, Clase XXXI, con vencimiento en agosto de 2027, denominado y pagadero en dólares estadounidenses, a emitirse bajo la Ley de Nueva York, cupón de 8,75 % pagaderos semestralmente, y amortizable en diez cuotas iguales semestrales a partir de marzo 2023 (lo que otorga una vida promedio de la ON de 3,8 años).

Dicho bono verde se ofrece como canje de la ON Clase XX, por un total de 500 millones de dólares y por la ON Privada por un total de 53 millones de dólares, ambas con fecha de vencimiento en enero de 2022. “Esta oferta de canje se realiza cinco meses antes de su vencimiento y con un instrumento que brinda al inversor la posibilidad de invertir en bonos que buscan cuidar al planeta, con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Para Genneia es un verdadero orgullo acercar proactivamente una propuesta de estas características a sus inversores”, expresó Carlos Palazón, CFO de la empresa.

“Estas obligaciones negociables se encuentran respaldadas por los ingresos del Parque Eólico Madryn, de 222 MW de capacidad instalada, el parque eólico más grande del país, que representan el 30% de los ingresos de Genneia”, explicó Palazón.

Para los tenedores de las ON Clase XX que adhieran al canje antes del jueves 16 de agosto de 2021 (denominada earlybird, o participación temprana), Genneia ofrece dos alternativas:

-La primera consiste en entregar entre 1.010 y 1.020 nominales de ON Clase XXXI por cada 1.000 nominales de ON Clase XX entregadas en canje.

-La segunda consiste en ofrecer un pago de 100 millones de dólares estadounidenses en efectivo, a ser repartido entre todos los que participen en esta opción de canje. Es decir que, Genneia pagará como mínimo 200 dólares estadounidenses en efectivo y entregará 800 nominales en ON Clase XXXI, por cada 1.000 ON Clase XX entregadas en canje.

JP Morgan y Bank of America actúan como agentes colocadores internacionales; y Macro Securities actúa como colocador local. Para mayores detalles, dirigirse a https://www.genneia.com.ar/ir.

Mercado de capitales local

La licitación de las Obligaciones Negociables en el mercado local estará abierta hasta el viernes 6 de agosto de 2021. Estas ONs ingresan al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales, y está dirigido a cualquier inversor – personas o instituciones- dispuesto a obtener rentabilidad a la vez que contribuir a brindar soluciones ambientales. Las características son las siguientes:

-La ON Clase XXXII denominada en dólares tendrá una tasa de interés fija a licitar, pagadera trimestralmente, con vencimiento a los 24 meses. Estas podrán ser integradas en pesos al tipo de cambio inicial y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable (dolar-linked).

-La ON Clase XXXIII denominadas en Unidades de Valor Adquisitivo (“UVA”), a tasa de interés fija a licitar, pagadera trimestralmente, con vencimiento a los 36 meses, para ser integradas en pesos.

-La ON Clase XXXIV denominadas en dólares, a tasa de interés fija a licitar, pagadera semestralmente, con vencimiento a los 36 meses (pagadera en 4 cuotas de 25% a los 18, 24, 30 y 36 meses), para ser integradas en dólares estadounidenses.

Banco Macro actúa como Organizador, mientras que Macro Securities, Balanz, BBVA, Banco Patagonia, Facimex, Max Capital, BST, BACS y Banco Hipotecario actúan como Colocadores.

Criterios verdes

Como parte de la emisión del bono verde, Genneia publicó su Green Bond Framework de acuerdo al procedimiento voluntario para la emisión de bonos verdes. En esta línea, Genneia recurrió a la consultora Sustainalytics, para revisar la alineación de su bono a los cuatro componentes básicos de los Principios de Bonos Verdes y contar con su opinión independiente, denominada Segunda Opinión (“SPO” por sus siglas en inglés: Second Party Opinion).

“Las operaciones de energía renovable de Genneia se reflejan principalmente en el gran impacto y la contribución a los ODS, a través del objetivo #7 de Energía Asequible y No Contaminante y el #13 de Acción por el Clima”, expresó Bernardo Andrews, CEO de la compañía.

Al respecto Andrews resumió la trayectoria de la compañía en este camino: “En 2016, pusimos en marcha un plan de inversión en energías renovables mayor a 1.000 millones de dólares. Esto implicó dos acciones sumamente positivas en favor del medio ambiente: aumentamos nuestra capacidad instalada renovable en más de 700 MW y, desconectamos de la red, desde 2018, 205 MW de energía convencional”.

De esta forma, “Genneia busca diversificar su cartera de inversores y crear conciencia sobre los desafíos que impone el abordaje y las soluciones al cambio climático, atrayendo inversiones al desarrollo de infraestructura baja en carbono, que además permita un desarrollo equitativo y sustentable de su país y comunidades”, expresa Carlos Palazón, CFO de Genneia.

Genneia mejora su perfil crediticio

A la interesante propuesta de canje verde, Genneia suma la novedad de una mejora en su perfil crediticio. A inicio de este mes, la calificadora de riesgo Fix SCR elevó a A+ las calificaciones de largo plazo de la compañía y a A1 las de corto plazo. La mejora que se evidencia trimestre a trimestre se refleja en una ratio de apalancamiento que cae a 3,5x y una elevada liquidez utilizada para el repago de deuda.

El informe destaca la estabilidad de flujo de fondos esperada luego de la finalización exitosa de todos los proyectos por parte de la compañía (15 en menos de cinco años), con contratos de abastecimiento de largo plazo en dólares por el 93% aproximado y un EBITDA normalizado en torno a los US$ 225 MM en 2021 (90% renovables/10% térmico).

Importante aclaración sobre divulgación

Si se emiten y cuando se emitan, las nuevas ON Clase XXXI no se registrarán de acuerdo con la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos. Por lo tanto, los bonos no pueden ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos y de cualquier ley estatal de valores aplicable.

Acerca de Genneia

Genneia es la compañía líder en la provisión de soluciones energéticas sustentables en Argentina, alcanzando el 25% de la capacidad instalada de energía eólica del país, lo que la convierte en la líder indiscutida del sector y una de las diez generadoras más importantes de Sudamérica.

Con el desarrollo de sus parques eólicos Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona y Necochea, la empresa actualmente cuenta con una potencia de 784 MW en energía eólica; y supera los 866 MW de energía renovable al considerar su parque solar Ullum (82 MW) ubicado en la provincia de San Juan.

Más del 90% de las ventas de Genneia están denominadas en dólares bajo contratos de largo plazo (PPA, según sus siglas en inglés) y más del 70% provienen de activos de energía renovable. Asimismo, más del 50% de los ingresos de Genneia se encuentran respaldados por las garantías del FODER y Soberana y algunos de sus contratos cuentan con el respaldo del Banco Mundial.