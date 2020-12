SHARE ON:

Buenos Aires (EP), 22 de Dic 2020. Trascendió que desde la entidad buscarían desvincular al vicepresidente Diego Navarro, que había denunciado los manejos del presidente Gerardo Díaz Beltrán.

Una fuerte interna se sigue dando en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) con cruce de acusaciones por presunta malversación de fondos y operaciones políticas. Según trascendió, mañana la comisión directiva de la entidad trataría en una reunión la desvinculación del vicepresidente primero de la entidad, Diego Navarro, que ayer habló con El Territorio y fue quién había denunciado al misionero Gerardo Díaz Beltrán por desvío de fondos destinados a la capacitación y fortalecimiento de entidades empresarias.

Así, la cúpula de Came fue denunciada en agosto pasado ante la Inspección General de Justicia por el desvío de fondos. Y motivó un apercibimiento judicial sobre Díaz Beltrán y la suspensión de las elecciones que debían realizarse en octubre en la entidad empresaria. La medida sobre las elecciones, se justificó, además en que no fueron permitidas la oficialización de otras listas y la acusación de querer conservar el cargo en forma ilícita.

El expediente 3.113.141 se tramita en la IGJ contra Came tras una denuncia presentada por el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Humberto Salas, por la supuesta “administración, distribución irregular y desvío de fondos” del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap) por la suma de 353 millones de pesos.

De acuerdo con Salas, la asignación de esos fondos a federaciones y cámaras asociadas a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) se habría realizado “en forma absolutamente irregular”.

“Nos encontramos con que estos fondos, en los últimos dos años del gobierno de Cambiemos, no tienen claridad, no podemos apreciar esos números ni tampoco vincularlos a las actividades” propias de la Came, agregó Salas ante la consulta de la radio FM Litoral en septiembre pasado.

“Queremos probar el desmanejo o lo que surja de la inspección de la IGJ para ver si hay alguna cuestión delincuencial. Si lo hay, deberán ser sometidos a la órbita jurisdiccional” de justicia, agregó.

Salas argumentó que el Consejo Directivo de Came, integrado por 90 consejeros, es el que debe tomar las decisiones que conciernen a la entidad y encargarse de la distribución de los fondos recibidos por el Inacap.

Sin embargo, según consta en la denuncia, el destino de los fondos fue determinado “de manera irregular” por unos pocos integrantes de la cúpula directiva de Came.

En esa nómina figuran el presidente Díaz Beltrán, el ex secretario general José Bereciartua, el secretario de Hacienda José Luis Valdez, el vicepresidente segundo Ricardo Diab y el ex secretario de Capacitación Edgardo Martín Trubycz, según trascendió a la prensa.

A las denuncias de agosto se le sumaron en noviembre el reclamo del vicepresidente Navarro: “Desde marzo le estoy pidiendo a Díaz Beltrán que nos explique cómo puede ser que Came, teniendo 90 empleados, tiene que contratar profesionales, y en el caso de que los contrate, quiénes son. No sólo es preocupante el gasto, sino más aún, que no se nos informe”, aseguró el vicepresidente primero de la entidad.

De acuerdo a Navarro, durante 2019 la gestión de Díaz Beltrán incurrió en gastos injustificados de contratación de profesionales por más de 32 millones, adelantos por el mismo ítem de 7 millones para el próximo año y el gasto de 31 millones de pesos en “informes especiales”.

Respecto de las acusaciones de que La Cámpora estaría detrás de las denuncias contra la actual conducción de Came, Navarro sostuvo: “Que Díaz Beltrán se quede tranquilo, no hay política detrás de este reclamo, sólo un grupo de dirigentes que quiere saber cómo se gastó el dinero y que reclama que haya transparencia donde no la hay”.

Diferencias y pedidos de informes

En diálogo con El Territorio, Diego Navarro contó que la actual situación que mantiene con presidente de Came se sostiene en varios pedidos de informes que nunca fueron respondidos en su totalidad. En tanto, confirmó que mañana desde la entidad pidieron “evaluar” su conducta. “Desde enero estoy pidiendo documentación y había solicitado buscar una forma de distribución de los fondos del Incap, que sea más distributiva. Al parecer esto no gusto y desde allí comenzaron las diferencias”, recordó Navarro. Y agregó que también pidió el presupuesto de la entidad, pero sólo recibió una parte del ejercicio. “Faltaba el 60 por ciento del presupuesto y por ello solicité la información. Así no tengo ninguna posibilidad de evaluar cuentas”, comentó.

Añadió que “ahora ponen en el orden del día que piden evaluar mi actitud en base al artículo 7 de la entidad. Me gustaría saber qué les molesta tanto y espero que me permitan expresarme y explayarme en mi posición”, comentó Navarro que precisó que la reunión de mañana con consejeros se hará vía Zoom.

Fuente: El Territorio