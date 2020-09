—

Punta Arenas Chile (EP), 21 de septiembre 2020. Deuda de la ENAP sobrepasa los US$ 4.000 millones de dólares.

La estatal Enap se encuentra en medio de un roadshow, que tiene por objetivo emitir bonos cuantificados en unos US$ 187 millones, en una operación en la que la empresa está siendo asesorada por BCI.

Según confirmaron desde la compañía, el destino de dichos recursos -que son por un plazo de cinco años y cuentan con una clasificación de riesgo AAA- es reestructurar pasivos bancarios de corto plazo. El proceso de promoción se extenderá hasta hoy, mientras que la apertura de órdenes sería el próximo lunes y martes, y la colocación, el jueves 24.

En tanto, si bien la emisión no compromete la adquisición de deuda nueva, la compañía acumula más de US$ 4.000 millones en pasivos. La petrolera vive una compleja situación financiera, luego de que cerrara el primer semestre de 2020 con una pérdida después de impuestos por US$ 129,7 millones, lo que se compara con los US$ 18,33 millones que registró en igual tramo de 2019.

Los resultados se explican por el histórico desplome internacional en los márgenes de refinación, una importante disminución en la demanda local y la fuerte caída de los precios del petróleo a nivel global. Es por esto que la firma implementó un plan de austeridad que ha permitido generar ahorros en el primer semestre por más de US$ 115 millones en gastos fijos, de administración y otros contratos de servicios y asesorías, a lo que se suma la reducción de inversiones por más de US$ 200 millones.

Fuente: El Mercurio