SHARE ON:

—

Buenos Aires (EP) 21 de Jun. – La empresa no pagó una Obligación Negociable por US$ 5,22 millones. Si en 15 días no cumple, entrará en cesación de pago. Una de las razones esgrimidas por la firma es la dificultad operativa por la rotura de la monoboya de YPF en la terminal Cruz del Sur. Sus principales acreedores: bancos Ciudad, Macro, Itaú y Tierra del Fuego.

La agencia de noticias Télam, citando fuentes del mercado de capitales, informó que la empresa petrolera argentina Roch no pagó un vencimiento con fecha de este jueves de sus obligaciones negociables (ON) por US$ 5,22 millones y ahora tiene 15 días para evitar que se concrete la caída en cesación de pagos.

Esta situación afectaría a acreedores privados como la comercializadora global de combustibles Trafigura y a los bancos Ciudad, Macro, Itaú y Tierra del Fuego.

La emisión de las obligaciones fue realizada por Roch a mediados de diciembre de 2018, con un plazo de 18 meses, hasta el 18 de junio de 2020, y un interés del 9,65% anual.

La deuda de la petrolera incluye otros US$ 2,92 millones que se deben pagar el 15 de julio y el 15 de octubre próximos, correspondientes al cupón y la primera cuota de la amortización de sus bonos Clase 5 de US$ 8 millones, colocados hasta el 15 de abril de 2021, a una tasa del 14% anual.

Además, debe afrontar cerca de US$ 800.000 por mes correspondientes al capital y los intereses de otra ON de US$ 5 millones, que vencieron el 13 de junio pasado, pero que, a partir de un acuerdo con los acreedores, logró postergar para noviembre, diciembre y enero últimos hasta el 13 de setiembre de este año.

Sobre llovido, mojado

Roch es una petrolera de capitales nacionales controlada por la familia Chacra, que posee una participación en el capital social del 66,45%.

El resto del paquete accionario está en poder del Grupo Logístico Román, que en 2013 se lo adquirió a la Corporación Financiera Internacional, brazo financiero del Banco Mundial. En ese momento tuvo que afrontar el pago de una deuda de US$ 20 millones con el organismo multilateral.

Las complicaciones para Roch comenzaron en septiembre de 2019, cuando tuvo que reducir la producción de su yacimiento San Martín en la provincia de Tierra del Fuego, de 1.000 a 775 barriles de petróleo.

Esta reducción se basó principalmente en dificultades operativas derivadas de la imposibilidad de evacuar la producción a través de la Terminal Cruz del Sur operada por YPF, fuera de operaciones por la rotura de una monoboya en 2019, y que aún no se resuelve.

A esto se le sumó la emergencia sanitaria por coronavirus, que frenó sus ventas a la Empresa Nacional de Petróleo (Enap) en Chile, y la caída del precio internacional del crudo.

Fuentes: Telam, Crítica Sur, Grupo La Provincia