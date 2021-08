SHARE ON:

Buenos Aires (EP), 12 de agosto 2021. Funes de Rioja afirmó que los empleados que se rehúsen a ingresar en el esquema de vacunación oficial dejarán de estar contemplados en las dispensan como tampoco podrán retornar a sus puestos de trabajo.

La Unión Industrial Argentina (UIA) anunció que respaldará a las fábricas que decidan discontinuar el pago de salarios a los empleados que no ingresen en el plan de vacunación oficial contra el Covid-19 debido a que se prohibirá que retornen a sus puestos de trabajo como parte del protocolo sanitario de las empresas. Si bien los industriales admitieron que podría haber reclamos judiciales, afirmaron que la actuación está contemplada en la norma de excepción por la pandemia y que la decisión fue trasladada al Ministerio de Trabajo de la Nación.

“Las empresas podrán decidir que los trabajadores que decidan no aplicarse la vacuna no retornes a sus puestos de trabajo, para cuidar la salud de todos los colaboradores y sus familias. Y siendo que no habrá prestación de servicios, tampoco habrá paga de salario”, afirmó el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja.

En una conferencia de prensa posterior a la reunión de Junta Directiva de la entidad, Funes de Rioja señaló que la decisión fue comunicada al Ministerio de Trabajo de la Nación, y si bien -ante una consulta de BAE Negocios- admitió que podría haber judicializaciones, sostuvo: “Nadie gana un salario sin trabajar. Mientras no había vacunas, existía la dispensa. Ahora son casos de decisión personal”.

La preocupación de los industriales fue revelada por este diario días atrás y se analizó en el seno de la mesa grande de la UIA. Allí quedó claro que la entidad será el paraguas de aplicación del principio de “conciencia y buena fe” que surge de la ley de contrato de trabajo.

“La vacuna existe, tengo el derecho a no adoptarla, pero existe el cese de dispensa”, dijo Funes, quien descartó una reunión de la entidad con la CGT para tratar el tema aunque señaló que “las charlas con sindicatos se verán sector por sector”.

Los empresarios fabriles buscan optimizar los recursos disponibles para elevar el uso de la capacidad instalada antes de invertir en nuevas maquinarias. Así es que plantean la necesidad de achicar los costos laborales que generó la pandemia.

“Para la preservación del lugar de trabajo adoptamos protocolos de prevención para evitar dentro de los ámbitos fabriles con una performance muy positiva, y hoy es inevitable que quien quiera entrar en el lugar de trabajo colectivo tiene que tomar las medidas del caso y si no quiere vacunarse no podrá ingresar al lugar de trabajo”, sostuvo el líder fabril.

En ese caso, entendió debe cesar “la dispensa que la norma le autorizaba a no trabajar, en muchos casos ni siquiera de forma remota, pero seguían recibiendo sus haberes u otras asignaciones”. “Esta obligación atendía un principio de buena fe por la cual había una contraprestación porque no había vacuna. Ahora existe y esto tiene una contrapartida que es el cese de la obligación del pago respectivo”, enfatizó.

Al ser consultado por este diario sobre la posibilidad de una ola de juicios, Funes de Rioja admitió que “en la Argentina todo se puede judicializar”, pero aclaró que “la UIA no afirma que se tiene que despedir al trabajador, sino que cada empresa sabrá qué hacer en la práctica y los riesgos que asume”.

“Lamentablemente, aún con la norma muy clara, a nadie se le puede ocurrir que alguien pueda ganar un salario sin trabajar. Este es el marco. Lo deseable es que no se judicialice porque hay suficiente argumentación, pero la decisión la va a tomar cada empleador”, aclaró.

