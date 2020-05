SHARE ON:

Neuquén (EP) 09 de May. – Están acorraladas por las deudas de las operadoras y las empresas de servicios especiales. Esperan la ayuda de Nación para poder cumplir con unos 10.000 salarios.

Las pymes agrupadas en Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (Fecene) buscan los fondos para pagar los sueldos de unos 10.000 trabajadores. Lo hacen en dos direcciones: por un lado, con la ayuda del gobierno provincial y el Centro Pyme tratan de cobrar deudas que mantienen las operadoras y empresas de servicios petroleros y, por otro, recurren a la asistencia que dispuso el gobierno nacional para el pago de salarios.

De acuerdo a lo que informó la cámara CEIPA, una de las entidades que integra la Federación, las empresas de servicios especiales no están emitiendo las certificaciones de trabajos que ya fueron realizados, y por ende no pueden facturarlos. Al mismo tiempo no les liberaron los pagos correspondientes a las facturas de marzo.

CEIPA también informó que YPF, la principal productora de hidrocarburos del país, “sólo pagó el 40% de las facturas de marzo” que fueron emitidas por las prestadoras de servicios.

Los datos a los que accedió +e, indican que al 20 de marzo la petrolera mantenía deudas con las pymes y que estas facturas tampoco fueron cancelados, según indican las pymes neuquinas.

Las empresas necesitaban esta semana unos 280 millones de pesos para hacer frente al pago de los sueldos. Se trata de parte del personal que se encuentra cumpliendo la cuarentena, cuyos salarios quedaron estipulados tras un acuerdo entre los sindicatos petroleros y las cámaras empresariales del sector.

La cámara pyme informó también que, si bien estas empresas fueron reconocidas con un código para ingresar al programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) del gobierno nacional, al menos hasta esta mañana, no habían recibido el beneficio, una contribución para el pago de sueldos.

En este contexto, las pymes están negociando con cada trabajador los términos de los pagos, toda vez que en buena medida muchas siguen buscando fondos para poder cumplir con el convenio acordado que regirá hasta finales de este mes.

