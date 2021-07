SHARE ON:

Santa Cruz (EP), 02 de Julio 2021. Tras meses de tensión y conflicto, la compañía china vendió hace pocas horas sus activos a Compañía General de Combustibles. La idea es ampliar la producción en la Cuenca del Golfo San Jorge a 50.000 barriles diarios. La reacción de los locales.

Luego de meses de conflicto y tensión con la petrolera china Sinopec en la provincia de Santa Cruz, se cerró este miércoles la operación de venta de todos sus activos al holding que dirige Eduardo Eurnekian.

La compra se formalizó mediante Compañía General de Combustibles (CGC) que planea incrementar su producción en la Cuenca del Golfo San Jorge, a más de 50.000 barriles por día. En la Argentina, Sinopec llegó a ser el cuarto productor de petróleo y gas.

CGC tiene fuerte presencia en la provincia de Santa Cruz. Desde 2015 viene adquiriendo activos como los de Petrobras Argentina en la Cuenca Austral convirtiéndose en el principal operador de esa cuenca.

La primera mandataria santacruceña, Alicia Kirchner valoró la historia de la empresa en la provincia de Santa Cruz que ya alcanza las tres décadas operativas en el territorio.

“Para nosotros es una esperanza, todos sabemos los problemas que atraviesa Sinopec y es una esperanza no solamente en lo que hace a la exploración y explotación, en lo convencional y no convencional, sino para nuestros trabajadores, en lo que entendemos consolida una seguridad que no la teníamos”, marcó.

Alicia valoró la gestión del titular de CGC, Hugo Eurnekian, y su compromiso: “A nivel empresarial, de responsabilidad social, creo que esa esperanza se va a conquistar en mayor solución y eso va a beneficiar en regalías para nuestra provincia, pero también se va a consolidar en nuestros trabajadores, que tengan una mirada de futuro y de desarrollo”.

El secretario General del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado valoró el encuentro mediante el cual la empresa CGC presentó las proyecciones operativas en la provincia.

Llugdar puso en valor los objetivos a futuro en la provincia y marcó que es un camino que debe transitarse. “No me cabe duda de que los proyectos que plantea de aquí en adelante CGC van a ser beneficiarios no solo para la operadora en sí, sino para toda Zona Norte”.

Marcó, además, que “son personas con quien ya llevamos muchos años trabajando y la verdad es que los proyectos en Zona Sur, desde Río Gallegos, fueron muy importantes”. En esta línea, destacó el “potencial enorme que tiene toda la Zona Norte” y remarcó: “Desde la institución en la cual a mí me toca conducir van a tener todo el acompañamiento y el compromiso”.

En tanto, Pablo Chebli, director operativo de CGC indicó al respecto de esta operatoria: “Venimos creciendo mucho en el sur de Santa Cruz y a partir de ayer también tenemos operaciones la parte norte de la provincia, la Cuenca del Golfo. Adquirimos los activos de Sinopec Argentina y pasamos a ser una gran operadora con más de 50.000 barriles día de producción entre las dos Cuencas”, explicó.

En este sentido, resaltó que “se trata de un paso muy importante en el crecimiento de la compañía y para nosotros”. “Creemos que podemos a la provincia todo lo que venimos haciendo en la Cuenca Austral como crecimiento, proyectos y tenemos muchos planes e ideas que esperamos poder concretar en el corto plazo”, subrayó.

El titular del IESC, Matías Kalmus, indicó: “Alicia lo definió muy bien cuando dijo que esto genera esperanzas, fundamentalmente en la Zona Norte de la provincia, con posibilidades concretas de volver a desarrollar un área”.

Respecto a las proyecciones en Santa Cruz, señaló que “ahora estamos esperanzados que con esta adquisición de CGC puedan volver a reactivar la producción, generar nuevas reservas, generar puestos de trabajo genuino y cuidar a las empresas locales, como lo han hecho en la cuenca austral desde que ingresó CGC, que me tocó seguirlo de cerca”.

El presidente de la Compañía General de Combustibles, Hugo Eurnekian expresó: “Tener este espacio y que la provincia también le de relevancia, nos parece muy importante. En los últimos años CGC creció mucho en Santa Cruz, principalmente en la Cuenca Austral donde al principio fue el convencimiento de un enorme potencial a desarrollar”, resaltó.

Fuente La Tecla Patagonica