Punata Arenas Chile (EP), 07 de Noviembre 2020.Éste permite contratar trabajadores suspendidos por la Ley de Protección al empleo o nuevas contrataciones.

Magallanes, una región que ha perdido un 17% de su fuerza laboral en el último año, ya tiene los primeros beneficiarios del subsidio al empleo, instrumento estatal que pretende recuperar más de un millón de plazas laborales, a lo largo del país. En la región, el proceso está en marcha con 307 empresas que han postulado, destacó ayer la intendenta Jennifer Rojas. El beneficio está disponible para empresas que hayan experimentado una baja en sus ventas o ingresos de, al menos un 20%, en el cuatrimestre abril – julio 2020, en relación al mismo periodo 2019. Pueden ser empresas de primera categoría, incluidas todas las Pymes, las empresas de renta presunta, empresas individuales y pequeños contribuyentes conforme al Artículo 22 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

La intendenta destacó la relevancia de este subsidio, “el objetivo de este subsidio, es poder recuperar al menos un millón de empleos, de los 1.800.000, que se perdieron a nivel país debido a la pandemia. Este beneficio tiene una amplia gama de beneficiarios y esperamos que, en Magallanes, postule la máxima cantidad de empresas y pymes, para poder reactivar nuestra economía y, sobre todo, recuperar los trabajos perdidos”.

“Este beneficio está disponible, desde fines de septiembre y ya han postulado 307 empresas, lo que equivale a 519 trabajadores postulados, son 519 familias, que van a poder recuperar su fuente de ingreso, lo cual es una excelente noticia, en este complicado momento”, enfatizó la intendenta Rojas.

“Estamos muy contentos, porque en un poquito más de un mes que llevamos desde que el Presidente Sebastián Piñera anunció el subsidio al empleo, como región tenemos más de 300 empresas que han postulado a este beneficio, lo que representa a más de 500 trabajadores, en su mayoría para acceder al subsidio “Contrata”, que busca incorporar a nuevos trabajadores a las empresas. Por su parte, recordar que el subsidio “Regresa”, al que ya hay más de 100 trabajadores postulados, busca que aquellas personas que tienen suspensión de contrato por la ley de protección del empleo, puedan retornar a sus labores”, enfatizó la seremi del Trabajo y Previsión social, Victoria Cortés.

Hay dos líneas en las que se puede postular, subsidio al regreso, en el que se entregan $ 160.000 por trabajador, el cual se entrega por 6 meses, en el caso de que se reintegren personas que hayan sido suspendidos por la Ley de Protección al Empleo.

La línea que busca impulsar nuevas contrataciones, financia el 50% de la remuneración bruta imponible con un tope de $ 250 mil por cada nuevo trabajador contratado, pero en el caso de las mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, sube al 60% de la remuneración bruta, con tope de $ 270 mil.

Magallanes ya tiene sus primeros beneficiarios, como es el caso de Inés Coro, dueña del restaurante Okuza, perteneciente al rubro gastronómico, hace 8 años. “Me enteré a través de las redes sociales, ya que estoy metida siempre en diarios, radios, Instagram y Facebook y me enteré por ahí; después mi contadora me llamó para darme la información y postulamos. Traje a dos personas para la cocina y partimos nuevamente con su liquidación, firma de libros, estas personas estaban en el AFC y las saqué del seguro y las traje”, dijo.

El proceso según cuenta Inés Coro demoró poco menos de un mes, recibiendo el primer reembolso la semana pasada. “En la medida de lo que se puede, me parece que es una buena oportunidad”. Del total mensual que vendían antes de la pandemia, actualmente alcanzan sólo entre un 10 – 15% mensualmente, “este es un apoyo por parte del gobierno, que nos parece súper bien, pero tampoco me puedo traer más gente, porque no da para más, obviamente siempre es bien agradecido”, reflexionó Coro.

nés cuenta que, si logra llegar a un 50% de las ventas del 2019, podría recontratar a dos o tres personas más, ya que con el subsidio “va a ser más fácil”, dentro de sus planes futuros, esta redirigir su negocio e instalar un almacén, lo que le permitirá en el corto plazo, poder recontratar a su administrativa, lo que hará a través de este mismo beneficio.

