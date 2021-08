SHARE ON:

—

Buenos Aires (EP), 05 de agosto 2021. Se trata de Tomás Liceda Rosasco, quien asumirá como líder de la marca en el país.

New Holland Agriculture, marca perteneciente a CNH Industrial, presenta a Tomás Liceda Rosasco como nuevo Director Comercial para liderar sus operaciones en Argentina.

Formado en Agronomía por la Universidad de Buenos Aires y con posgrado en Agronegocios y Alimentación por la misma institución, Tomás será el encargado de desarrollar las nuevas estrategias y dirigir los objetivos de la firma en Argentina.

Con una vasta experiencia en tareas de investigación, asesoría y atención al cliente, Tomás viene de desempeñarse como Gerente Comercial de Illinois Seeds, una compañía del grupo GMD Seeds, y otras importantes empresas del sector como las internacionales Fondomonte y Cargill.

“Tomás conoce en profundidad el mercado agrícola nacional y el ciclo completo de la producción, por lo que asume con el compromiso fundamental de construir, desde la cercanía y el contacto directo con los clientes, el campo de hoy para el desarrollo del futuro”, comenta Rafael Miotto, Vicepresidente de New Holland para América Latina.

El nuevo Director Comercial reportará en forma directa a Rafael Miotto y a Marcus Cheistwer, presidente de CNH Industrial en Argentina.

New Holland, marca perteneciente a CNH Industrial, se encuentra cercana al cliente, valorando la agroindustria y contando con soluciones completas para todo tipo de cultivos agrícolas, sea cual sea el segmento y el tamaño de la operación. Los agricultores cuentan con una oferta de productos y servicios innovadores como tractores, cosechadoras, pulverizadores, sembradoras, heno y forrajes, así como equipos específicos para biomasa, silvicultura y agricultura de precisión, complementados con servicios financieros a medida y expertos especialmente capacitados. Con una red global de distribuidores altamente profesional y un compromiso con la excelencia, New Holland garantiza la mejor experiencia para cada cliente. Para obtener más información sobre New Holland, visite www.newholland.com.

New Holland Agriculture es una marca de CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI), líder mundial en el sector de bienes de capital con experiencia industrial probada, una amplia gama de productos y presencia mundial. Puede encontrar más información sobre CNH Industrial en: www.cnhindustrial.com .