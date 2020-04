SHARE ON:

Buenos Aires (EP) 24 de Abr. – La marca de construcción se encuentra ofreciendo sus servicios siguiendo con todas las normativas gubernamentales e implementando importantes medidas de prevención ante la pandemia

Ante la situación sanitaria que atraviesa Argentina como consecuencia del nuevo virus COVID-19, New Holland Construction, una marca de CNH Industrial, informa que continúa activa a través de su red de concesionarios operando para dar soporte a sus clientes quienes continúan con sus labores enmarcadas dentro de las actividades esenciales.

De esta forma, con responsabilidad y siempre priorizando la salud de todos sus colaboradores y concesionarios, la marca continúa atendiendo las solicitudes de sus clientes. “Todos los concesionarios se encuentran cumpliendo las normativas oficiales vigentes y tomando los recaudos necesarios para prevenir el contagio del nuevo virus. Además, en este momento de contención y lucha contra el Coronavirus, trabajamos para definir medidas de protección y recomendaciones para todos los colaboradores, socios y proveedores. Así, desarrollamos protocolos para la recepción de piezas, higienización de las instalaciones y contacto con los clientes”, aseguró Giovanni Borgonovo, gerente de marketing de la New Holland Construction.

“Actividades enmarcadas en el segmento de la construcción como la obra pública se encuentran dentro de las actividades exceptuadas del aislamiento social, preventivo y obligatorio y desde New Holland Construction debemos estar preparados para brindarles soporte en caso de que necesiten asistencia o repuestos”, detalló Borgonovo.

Actualmente la red de concesionarios se encuentra atendiendo a través de diferentes canales online y con guardias en el caso de servicios y repuestos. “Somos una marca que se destaca por su cercanía y continúa atención de sus clientes. Para poder continuar con esto decidimos implementar diferentes canales digitales para comunicarnos con ellos. Además, en caso de necesitar de un repuesto en muchos casos se coordina con anticipación la atención y entrega y se solicitan las autorizaciones y certificados correspondientes”, explicó Borgonovo.

Además de la atención de los concesionarios, la marca reforzó la asistencia remota a través del 0800 266 1373, contacto correspondiente al Servicio al Cliente de New Holland Construction.

Acerca de New Holland

La marca New Holland es especialista en el éxito de sus clientes. Agricultores, ganaderos, contratistas y profesionales de la agricultura, sea cual fuere el segmento en que actúen, pueden contar con la más amplia oferta de productos y servicios: una línea completa de equipos, desde tractores hasta cosechadoras, complementada por servicios financieros hechos a medida y planificados por especialistas en agricultura. La red de concesionarios altamente profesionalizada y el compromiso de New Holland con sus productos, garantizan la mejor atención a cada uno de sus clientes. Para más información sobre New Holland visite www.newholland.com.

Acerca de CNH Industrial

CNH Industrial es líder mundial en el sector de bienes de capital, con experiencia industrial consolidada, una amplia gama de productos y una presencia mundial. Cada una de las marcas individuales que integran el Grupo representan una empresa internacional en el sector industrial específico: Case IH, New HollandAgriculture y Steyr para tractores y máquinas agrícolas; Case y New Holland para equipos para la construcción; Iveco para vehículos comerciales; Iveco Bus y Helieuz Bus para ómnibus y carrocerías; Iveco Astra para vehículos para minería y construcción civil; Magirus para vehículos autobomba; IvecoDefenceVehicles para la defensa y la protección civil, y FPT Industrial para motores y transmisiones.