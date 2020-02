SHARE ON:

Buenos Aires (EP) 04 de Feb. – A través del concesionario Rosario Máquinas, Bodegas BordeRío adquirió una retroexcavadora B90B para realizar tareas de construcción y agrícolas

New Holland Construction, marca perteneciente a CNH Industrial, hizo entrega de una Retroexcavadora B90B a la bodega BordeRío, una de las más reconocidas e importantes de Entre Ríos.

Esta máquina se encuentra llevando adelante diferentes tareas, incluso algunas relacionadas con la agricultura y ganadería, algo posible gracias a las diversas aplicaciones de la B90B. “Este producto está siendo utilizado para mejorar el camino de ingreso a la bodega. Además, realiza el movimiento de suelo necesario dentro del viñedo, control de los afluentes provenientes de las lluvias y brinda soporte en las distintas tareas que se realizan en el predio. Finalmente, es una herramienta de trabajo en la producción agrícola ganadera que poseen los titulares de la bodega en la zona”, detallaron desde Rosario Máquinas, concesionario a través del cual se realizó la venta.

De fabricación italiana, esta retroexcavadora es ideal para tareas de excavación, zanjeos, carga o arrastre de piezas. “La B90B se adapta a las condiciones más variables y adversas, ya que están equipadas con funciones que aumentan su versatilidad y productividad. Su motor posee certificación Tier III que asegura bajas emisiones. Además, cuenta con una capacidad de arranque mejorada en climas fríos y mayor ahorro de combustible”, explicó Giovanni Borgonovo, gerente de marketing de New Holland Construction.

Esta nueva adquisición de Bodegas BordeRío es muy importante tanto para la marca como para el concesionario. “Para nosotros esta venta significó profundizar una relación de confianza con un gran cliente, ya que se logró luego escucharlos e identificar la necesidad que poseían. Lo que hicimos fue, justamente, facilitarles la herramienta necesaria para que logren obtener el mejor de los resultados en sus tareas”, aseguraron desde el concesionario rosarino.

Finalmente, esta venta también posee un significado esencial porque es el resultado de un proceso que busca fortalecer la presencia de la marca dentro del mundo agrícola y, sobretodo, en la zona litoral de la Argentina.

Un gran punto de encuentro

BordeRío, ubicada en Victoria y propiedad de Verónica Irazoqui y Guillermo Tornatore, es una de las tres bodegas industriales que posee Entre Ríos. Posee un predio de 18 hectáreas que se distribuyen entre viñedos y olivares en donde se producen vinos y espumantes que llegan a las 50.000 botellas anuales.

Con tours y experiencias en un paisaje único con elevaciones, vegetación, fauna autóctona y hasta espacios a la rivera del río, BordeRío es muy elegida tanto por locales como por turistas para disfrutar de encuentros únicos.

