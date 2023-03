SHARE ON:

Buenos Aires (EP), 24 de Mar 2023. El modelo es el primer paso de la marca en el mercado de vehículos eléctricos

Nuevas ofertas de mejoras de energía y estado de cero emisiones, además de ajustes variables de altura y ancho para cualquier lugar de trabajo.

El lanzamiento de la máquina está programado para abril de 2023 en los EE. UU.

New Holland Construction ingresa oficialmente al mercado de vehículos eléctricos con la miniexcavadora eléctrica E15X. Se espera que la novedad se lance en el mercado norteamericano en abril de 2023. Este es el primer modelo totalmente eléctrico y a batería en la cartera de miniexcavadoras de la marca.

“Este es el primer paso de New Holland Construction hacia el vehículo eléctrico, un segmento que continuará evolucionando y creciendo durante la próxima década, no solo para la industria sino también para nuestra marca”, dijo Paula Araujo, líder de New Holland Construction en América Latina. “La miniexcavadora eléctrica E15X está diseñada para trabajar en una variedad de espacios: interiores, exteriores, estrechos, con restricción de ruido. Se puede utilizar en construcción interna, paisajismo, excavación, demolición y mucho más”, agregó Araujo.

La miniexcavadora eléctrica E15X fue presentada al público recientemente en el stand de New Holland Construction en ConExpo, en Las Vegas, Estados Unidos. Todavía no hay pronóstico para el lanzamiento del modelo en el mercado latinoamericano.

Bajo el capó de la miniexcavadora eléctrica

La E15X funciona con una batería de iones de litio sin cobalto de 29 hp que alimenta un motor de 21,5 hp, lo que lo hace tan potente como su equivalente diésel (E14D). Con una batería completamente cargada, la novedad puede funcionar hasta por 8 horas.

Desde un tomacorriente estándar de 110 voltios, la excavadora se puede recargar en 10 horas. En toma rápida, el tiempo de recarga baja a 1h. La flexibilidad de carga permite a los operadores cargar rápidamente la excavadora durante un descanso para almorzar o cargar lentamente durante la noche.

Como motor eléctrico, la E15X produce cero emisiones y utiliza aceite biohidráulico ecológico para extender los intervalos de servicio. Equipada con un estado de cero emisiones, la máquina es más silenciosa que un equipo similar que funciona con un motor diésel, lo que la hace ideal para cualquier trabajo en interiores o con requisitos de bajo nivel de ruido, por ejemplo, como alrededor de animales.

Modos personalizados

La máquina presenta tres modos de trabajo: eco, estándar y potencia. También tiene modos de control predefinidos: normal, productividad e individual. Todos ellos se pueden ajustar de forma independiente. El software de administración de energía se usa para monitorear el flujo de aceite y la velocidad del motor, detectando el movimiento de la palanca de mando y ajustando la velocidad del motor para reducir la presión en el sistema hidráulico y la batería.

Rendimiento ágil en espacios reducidos

Compacta y capaz de girar 360 grados, la miniexcavadora eléctrica E15X, en solo unos segundos, se puede hacer lo suficientemente estrecha para pasar por espacios reducidos como puertas. Su ancho puede alcanzar los 79 cm, mientras que la altura es inferior a 1,50 m girando la barra de desplazamiento. Esta flexibilidad de tamaño contribuye a la utilidad de la E15X como herramienta para lugares de trabajo en interiores, como hospitales y edificios de oficinas.

“Los tiempos de carga rápidos, el motor de cero emisiones y las características ajustables hacen de la miniexcavadora eléctrica E15X un método innovador y ecológico para hacer el trabajo”, concluyó Araujo.

ConExpo 2023

Después de unos años, New Holland Construction volvió a participar en ConExpo, la feria de construcción más grande de América del Norte. Durante el evento, la marca mostró nuevos equipos, además de presentar el portafolio completo de productos, desde mini equipos hasta excavadoras. Los visitantes también vieron um stand interactivo de dos pisos, así como varias activaciones y eventos diarios. New Holland también destacó su audiencia internacional, con apoyo del equipo y mensajes de mercado de cada una de sus regiones globales.

Acerca de New Holland Construction

New Holland Construction es una marca de máquinas para construcción e infraestructura de CNH Industrial. Con puntos de servicio en toda América Latina y atención remota para sus clientes, su principal valor es la proximidad. La innovación y la eficiencia, que se integran desde la producción hasta las soluciones postventa así como también la transparencia, que aseguran el mejor servicio a clientes y socios, forman parte de las principales características de la marca. Con un portfolio completo, compuesto por excavadoras hidráulicas, retroexcavadoras, motoniveladoras, tractores de orugas, cargadoras de ruedas, minicargadoras y miniexcavadoras, New Holland atiende diversas aplicaciones en obras de infraestructura, construcción civil, minería, agroindustria, industria, alquiler, entre otras.

