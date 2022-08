SHARE ON:

—

Buenos Aires (EP), 26 de agosto 2022. Luego de dos años sin presencialidad, la marca participó de la mayor muestra de la construcción en Paraguay.

De la mano de Oro Verde, distribuidor oficial en el país latinoamericano, New Holland Construction, marca de CNH Industrial, estuvo presente en una nueva edición de Expo Máquina. El evento, organizado por la productora Paraguay Film SRL y la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO), tuvo lugar en el Espacio IDESA, en la ciudad de Asunción.

La esperada feria regresó a su formato presencial para dar a conocer todas las novedades del sector, con pruebas dinámicas, exhibiciones de máquinas y seminarios para proveedores, clientes y público general.

“Estamos muy contentos de haber participado de manera presencial de una de las ferias más importantes de la región. Para nosotros no hay nada más valioso que el contacto con los que siempre nos eligen. Además, cada evento es una oportunidad para captar nuevos clientes y conocer sus historias”, expresó Giovanni Borgonovo, Gerente de Marketing de New Holland Construction.

En el stand del distribuidor estuvieron exhibidos los productos más representativos para el sector, destacando la minicargadora L218, la retroexcavadora B110B, la excavadora E215C EVO, la motoniveladora RG 170.B EVO y la cargadora frontal W130B, máquinas distinguidas por su calidad y eficiencia.

«Estuvimos presentes en la 4ta edición de la Expo Máquina, el principal evento de maquinarias de construcción en nuestro país. Es una feria totalmente direccionada para el rubro y desde Oro verde participamos nuevamente presentando la línea completa de New Holland Construction”, explicó Rafael Vogel, director de Oro Verde.

Una gran novedad que presentó el distribuidor junto a la marca es el convenio con CNH Industrial Fábrica. “Hoy, además de los mejores equipos de construcción, estamos presentando el mejor crédito que puede llegar a una financiación de hasta 60 meses de plazo, con las mejores tasas y mejores condiciones, adaptándose a la forma de pago de cada cliente”, agregó Vogel.

Acerca de New Holland Construction

New Holland Construction es una marca de máquinas para construcción e infraestructura de CNH Industrial. Con puntos de servicio en toda América Latina y atención remota para sus clientes, su principal valor es la proximidad. La innovación y la eficiencia, que se integran desde la producción hasta las soluciones postventa así como también la transparencia, que aseguran el mejor servicio a clientes y socios, forman parte de las principales características de la marca. Con un portfolio completo, compuesto por excavadoras hidráulicas, retroexcavadoras, motoniveladoras, tractores de orugas, cargadoras de ruedas, minicargadoras y miniexcavadoras, New Holland atiende diversas aplicaciones en obras de infraestructura, construcción civil, minería, agroindustria, industria, alquiler, entre otras.

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) es una empresa de equipos y servicios de clase mundial. Impulsada por su propósito Breaking New Ground centrado en la Innovación, la Sustentabilidad y la Productividad, la empresa proporciona la dirección estratégica, las capacidades de I+D y las inversiones que permiten el éxito de sus marcas globales y regionales. A nivel mundial, Case IH y New Holland Agriculture suministran aplicaciones agrícolas de 360° desde máquinas hasta implementos y tecnologías digitales; y CASE y New Holland Construction Equipment que ofrecen una línea completa de productos de construcción que hacen que la industria sea más productiva. Las marcas enfocadas regionalmente de la compañía incluyen: STEYR, de tractores agrícolas; Raven, líder en agricultura digital, tecnología de precisión y desarrollo de sistemas autónomos; Flexi-Coil, especializada en sistemas de cultivo y siembra; Miller, equipos de pulverización; Kongskilde, que proporciona implementos de labranza, siembra y heno y forraje; y Eurocomach, que produce una amplia gama de mini y midi excavadoras para el sector de la construcción, incluidas soluciones eléctricas. A lo largo de una historia que abarca más de dos siglos, CNH Industrial siempre ha sido pionera en sus sectores y continúa innovando con pasión e impulsando la eficiencia y el éxito de los clientes. Como una empresa global, los más de 37.000 empleados de CNH Industrial forman parte de un lugar de trabajo diverso e inclusivo, enfocado en capacitar a los clientes para crecer y construir un mundo mejor.