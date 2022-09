SHARE ON:

Neuquén (EP), 7 de Sept 2022. La compañía extrae petróleo y gas. Entre directos y tercerizados, da empleo a más de 400 personas. Opera en la zona de Plaza Huincul y Cutral Co y cuenta con 15 concesiones, en una superficie de 3.000 Km2.

Mauricio Russo, socio fundador y Director Comercial de Oilstone, destacó el desempeño de la compañía dedicada a la explotación de pozos maduros convencionales en la Cuenca Neuquina.

Fundada en 2010 en Argentina, Oilstone Energía S.A. es una petrolera independiente de explotación y producción de hidrocarburos. En la actualidad, Oilstone es el titular del 100% de las 15 concesiones de explotación que posee en la cuenca neuquina, sobre una superficie de 3.000 Km2. Las mismas son operadas con su propio equipo integrado por 300 personas.

En diálogo con Vaca Muerta News, Russo señaló que “nos llena de satisfacción haber creado esta compañía y que gracias a Dios, con mucho trabajo hemos logrado que sea exitosa. La idea es poder transmitir al resto nuestra experiencia y tratar de que más petroleros se animen a desarrollar que apuntan a campos maduros y convencionales, con mucho trabajo de ingeniería, producción y geología, pero que aportan su granito de arena a la producción nacional”.

En la actualidad, Oilstone opera 15 concesiones en la zona de Cutral Co y Plaza Huincul. “Tenemos 300 empleados directos y unos 140, que están tercerizados con alguna empresa”, afirmó.

“Además, tenemos dos equipos trabajando full-time, uno de pool y otro de workover y empresas contratistas que nos ayudan. Gran parte de la estructura de operación y mantenimiento, es propia”, agregó el director comercial de la firma.

“Durante la pandemia, a los contratistas que teníamos los incorporamos y hoy, todo el personal de operación y mantenimiento es nuestro, salvo un contrato pequeño con el ENSI. Toda ese gente está en Cutral Co y Plaza Huincul, salvo unas 13 personas que están en Buenos Aires”, explicó.

En referencia a la producción, Oilstone ha ido creciendo. “Hemos ido incorporando áreas pero estas áreas que son convencionales maduras, tienen una declinación importante. Por eso, constantemente estamos invirtiendo y lograr un plateau. En lo que es petróleo estamos en 450 metros/500, y en gas en un millón metros de cúbico día. Una parte se usa para consumo interno generación y el resto se inyecta a ventas, en el orden de los 850.000 metros cúbicos por día”.

En cuanto a la calidad de petróleo que están generando, Russo, dijo que cada vez es más liviano.“Lo que está pasando es que todo el petróleo se mezcla y se vende en Puerto Rosales, la calidad promedio del crudo, cada vez es más liviano. Se está empezando a complicar, a nivel mundial la colocación de esos livianos. Lo cual eso impacta en los precios que se hace al precio. Hace dos meses atrás estábamos en los tres dólares y ahora estamos en siete y ochos dólares para los cargos de octubre”, agregó.

“Hablar de petróleo liviano, significa que termina siendo usado para refinerías: más corte, más solvente y otros productos y el corte no permite sacar gasoil, que a nivel de Argentina, es uno de los productos que más se consume”.

“Parte de esa producción se está comercializando localmente. Alrededor de dos tercios de la producción de petróleo que se vende es local y un tercio que estamos empezando a exportar hace dos meses”, precisó. De los dos tercios locales, uno va a tres refi pymes de la zona y otro tercio que va a una gran refinería de Campana y el otro tercio, es el que se está exportando”, aclaró.

En cuanto al crecimiento de Oilstone y su posicionamiento en la extracción de petróleo convencional, Russo afirmó que “antes había más actores, ahora quedamos nosotros, YPF y alguna otra más que está en la zona. Por eso, nuestro compromiso es cada vez mayor. Tenemos muy buena relación con ambas intendencias y tratamos de darle prioridad a las empresas de servicios locales”.

“Esto también es parte del desarrollo, que sea consistente y sustentable y en el mediano plazo para la compañía, en la medida que se desarrolla un proveedor local, ese proveedor local ya conoce como trabajamos, la gente, el perfil de operaciones. En ese sentido, está bueno ir desarrollando esos proveedores locales”, dijo, para agregar que cuentan entre 50 y 60 proveedores durante todo el año.

Las proyecciones de Oilstone. “De las quince concesiones, hay seis que vencen en 205, 2026 y 2027 y vamos a iniciar un plan de extensiones de autoridad de aplicación y eso tiene asociado inversiones comprometidas para los próximos años. Calculo que en los próximos seis meses, vamos a trabajar con Provincia para extender estas concesiones y de ese acuerdo, quedará el compromiso de inversión para todas las áreas”.

Consultados sobre si se analiza algún desarrollo no convencional, Russo dijo que “en las concesiones que tenemos, hay visualizado algún play, pero no es para hoy. Hay que buscar algún socio que tenga espalda para poder desarrollar. Estos proyectos conllevan mucha inversión y no son de tamaño de Oilstone y cualquier problema que puede llegar a tener, le puede costar la compañía. Estamos tratando un tema de riesgo, visualizarlo y luego ver si hay alguien interesado en el proyecto”.

En este sentido, agregó que las áreas no convencionales están rodeando a la zona de Cutral Co y Plaza Huincul. “Abarcan hasta el norte y al sur de la Dorsal de Huincul. Las que tienen más posibilidades, están cerca de la ventana Vaca Muerta, en el norte de la Dorsal”, cerró.

