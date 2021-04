—

Buenos Aires (EP), 29 de Abril 2021. Sorpresivamente la petrolera cerró hoy por la tarde la emisión de un bono por US$ 300 millones en el mercado internacional. Logró acceder al mercado con una tasa competitiva del 9,125% y en medio del conflicto en Neuquén, que marca el pulso del sector petrolero.

Pan American Energy (PAE), la segunda petrolera del mercado local, cerró hoy a la tarde la emisión de un bono por 300 millones de dólares en el mercado internacional. La compañía controlada por el grupo Bridas, de la familia Bulgheroni, regresa, de esta manera, el mercado internacional en un contexto económico delicado para el país en general y para la industria petrolera en particular, por el conflicto en Neuquén que paraliza desde hace 21 días la actividad petrolera en Vaca Muerta.

PAE cerró la emisión de su bono con una tasa del 9,125%, muy competitiva si se tiene en cuenta que la Argentina está en default y que aún no logró cerrar un acuerdo favorable con el FMI para regularizar los pagos de deuda por 45.000 millones de dólares. De hecho, PAE había sondeado, al igual que YPF, la posibilidad de emitir deuda en el mercado internacional en febrero, pero finalmente desistió de avanzar al no encontrar buena recepción en el mercado internacional, tal como publicó Econojournal. Esta vez la situación fue distinta y PAE concretó la emisión. Los bancos colocadores fueron JP Morgan, Santander, Itaú, Citi y HSBC.

El epicentro de la producción de PAE sigue estando en la cuenca del Golfo de San Jorge, donde opera Cerro Dragón, el mayor yacimiento convencional de petróleo del país.

Cash tender offer

El 12 de abril pasado PAE lanzó una oferta de compra en efectivo (cash tender offer) para adquirir todas las Obligaciones Negociables en circulación en el mercado total. Ofreció una tasa fija del 7,875 por ciento. El total de las ON emitidas por PAE, que vencen el 7 de mayo, asciende a 166,4 millones de dólares. La petrolera buscó, de esa manera, disipar los rumores de una posible reestructuración o no pago del bono. El resultado de tender offer fue positivo: el 54% de los tenedores de ON’s (por un monto de US$ 90 millones) aceptó la oferta, que se pagó hoy. Los inversores que no entraron recibirán el pago del bono el 7 de mayo próximo.

En forma paralela, aunque vinculada, la empresa inició un proceso de emisión de un nuevo título, que fue lo que concretó hoy. El valor nominal del título ascendía a US$ 50 millones, ampliable hasta US$ 150 millones, el cual, a su vez, podía ser ampliado hasta un monto máximo autorizado de 300 millones, que fue lo que finalmente ocurrió, informaron allegados a la empresa.

Detalles

El nuevo bono se emitirá y se pagará afuera con dólar divisa, bajo ley extranjera con domicilio de pago en Nueva York. Es un bono amortizable y se devuelve en 5 cuotas semestrales a partir del mes 48.

«La compañía tiene una sólida estructura de participación accionaria, una posición de mercado, una base importante de reservas de hidrocarburos a largo plazo y antecedentes en el mantenimiento de un nivel conservador de endeudamiento financiero», indicaron las fuentes consultadas.

